Модные коллаборации брендов, ставшие хитом этой осени

Эти совместные проекты стали настоящим источником вдохновения для многочисленных поклонников брендов и трендсеттеров.

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Осенний сезон 2024 года ознаменовался рядом ярких и креативных коллабораций между известными брендами. Эти совместные проекты привлекли внимание широкой аудитории и вызвали живой интерес у поклонников как самих марок, так и популярной культуры.

Одной из наиболее оригинальных и востребованных коллабораций стал запуск премиальным брендом домашнего текстиля La Prima совместно с сетью магазинов «Стокманн» специальной коллекции постельного белья для домашних животных. В линейку вошли одеяла, подушки, пододеяльники и наволочки, выполненные из натуральных хлопковых материалов в сдержанных серых и лавандовых оттенках. Дизайн коллекции был разработан с учетом потребностей и комфорта кошек и собак, позволяя им с удобством отдыхать в своих любимых местах. Следует отметить, что данный совместный проект был приурочен к 35-летнему юбилею сети «Стокманн».

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Еще одна громкая коллаборация была реализована между брендом декоративной косметики Colourpop и культовым сериалом «Очень странные дела». Накануне Хэллоуина Colourpop представил специальную лимитированную линейку средств, вдохновленную атмосферой и визуальной стилистикой популярного шоу. В коллекцию вошли яркая палетка теней, блески для губ с эффектными блестками, кремовые тени, румяна и ароматная маска для губ. Упаковка всех продуктов была оформлена в характерной для сериала графике и цветовой гамме.

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Российские марки EKONIKA и 2MOOD также порадовали модную аудиторию совместным проектом. Они выпустили коллекцию обуви и аксессуаров, вдохновленную яркими образами 80-х годов и элегантным стилем принцессы Дианы. Получившаяся линейка выделялась женственностью, шиком и статусностью.

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Еще одна интересная коллаборация была реализована между творческим пространством «ГЭС-2» и брендом LIMÉ. В обновленном культурном центре открылся специальный поп-ап-магазин, где представлен совместный мерч двух проектов. Дизайн магазина, созданный архитектурным бюро Aurore, выполнен в концепции «геометрии призм» и перекликается с эстетикой минималистичных скульптур 1960-70-х годов. Капсульная коллекция мерча включает базовые вещи — худи, футболки, кепки и комбинезоны - в синем, белом и сером цветах, характерных для «ГЭС-2».

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Завершает наш обзор коллаборация звезды реалити-шоу Кайли Дженнер и французского бренда Atlein. Дженнер, развивающая собственную марку одежды Khy, объединилась с дизайнером Atlein Антонином Троном, чтобы создать капсульную коллекцию. В нее вошли платья, футболки и комбинезоны, выполненные в утонченной манере Atlein, но адаптированные под эстетику Дженнер. По словам Трона, при разработке они стремились совместить высокую моду с массовым сегментом, используя архивные фасоны и актуальные цветовые решения.

Осень 2024 года ознаменовалась целым рядом ярких и неординарных брендовых коллабораций, демонстрирующих разнообразие творческих подходов и интересные пересечения различных сфер — от моды и косметики до поп-культуры и дизайна.