Дочь Милы Йовович поразила публику сходством с мамой на модном показе

С возрастом Эвер Андерсон становится копией мамы. 16-летняя дочь Милы Йовович посетила показ новой коллекции модного дома Chloe, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Поклонники звезды фильма «Пятый элемент» давно пророчат её дочери большое будущее в кинематографе и модельном бизнесе.

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Эвер Андерсон появилась на показе в образе в классическом стиле с чёрными шортами и укороченным клетчатым пиджаком. Публика отметила, что девушка часто вдохновляется образами мамы и, вероятно, советуется с ней относительно того, как стоит одеться на то или иное мероприятие.

Эвер стремительно развивает свою карьеру в кинематографе. Она рассказывала, что мама посоветовала ей не зацикливаться исключительно на успехе в качестве актрисы. Именно поэтому Андерсон часто принимает участие в различных творческих съёмках и даже выходит на подиум.