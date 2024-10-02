Эксперт рассказал о процедуре наращивания волос

Мы поговорили с Еленой Архангельской — основательницей студии наращивания волос 4hair, которая рассказала не только о нюансах этой непростой процедуры, но и женском бизнесе в целом.

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Как вы пришли к тому, что хотите заниматься бизнесом? Не боялись начинать свое дело?

Я много лет работа в бьюти индустрии, была востребованным мастером, поэтому открывала первую студию для себя. Страха не было, вероятно потому что я не до конца понимала, что меня ждёт.

Вы сами были мастером по волосам, это помогает вам в организации рабочего процесса в студии 4hair?

Я очень хорошо знаю наш продукт, т.к. сама его создала. Это помогает мне держать высокую планку качества уже больше 8 лет, с этим у нас в компании строго. А тот факт, что я была по обе стороны баррикад, делает коммуникацию с командой проще и понятнее.

Есть ли у вас какие-либо советы для женщин, которые мечтают открыть салон красоты?

Перед открытием, советую как следует продумать концепцию и позиционирование вашего будущего бренда. Чем ваш салон будет отличаться от других, в чем его уникальность. Без идеи сейчас достаточно сложно не только конкурировать на рынке, но и собрать команду.

Ну и запаситесь терпением, бьюти это очень красивый, но не простой бизнес. Если есть дисциплина, у вас все получится.

Есть ли подводные камни в женском бизнесе?

Женский коллектив это всегда сложно, нужно уметь к каждой найти подход.

Самое сложное, на мой взгляд, выстроить правильные отношения между всеми участниками процесса, и я не только про команду, но и про гостей.

Расскажите подробнее про студию 4 hair?

4hair – это сеть салонов красоты. Мы специализируемся на наращивании волос, это наше основное, но не единственное направление. Еще мы делаем окрашивание любой сложности и современные салонные уходы. Заслуженно считаем себя экспертами в здоровых и красивых волосах.

Как считаете, наращивание волос всегда будет востребованной процедурой, ведь есть такой тренд на естественность?

Да, действительно тренд на естественность есть, но это не значит что люди перестали совершенствовать свою красоту. Наращивание, как и другие бьюти процедуры, меняется, сейчас уже не делают перегидрольные длинные волосы, как это было в нулевых, появилось такое понятие как загущение, наращивание без удлинения. Да и в целом все реже можно догадаться, какие волосы наращенные, а какие свои. Поэтому считаю, что в ближайшее время наращивание будет так же востребовано, но выглядеть оно будет максимально натурально и незаметно.

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Какие процедуры для волос у вас любимые и вы бы рекомендовали не всем, но многим?

Я люблю тонирование, оно придает волосам глубокий оттенок и блеск. Регулярно делаю уходы, мои последние фавориты tailoring от divines и hadat, очень рекомендую, после них волосы увлажненные и живые. Среди техник наращивания я предпочитаю ленты, они нравятся мне по тактильным ощущениям и подходят моему типу волос.

Некоторые девушки жалуются, что после наращивания собственные волосы портятся, можно ли этого избежать?

Наращивание волос будет полностью безопасно, если соблюдены 3 фактора: грамотная работа мастера, правильный домашний уход и своевременная коррекция. Естественно, как и у любой косметической процедуры, у наращивания есть противопоказания. Например, выпадение волос. Это важно учитывать и сообщать при первичной консультации, тогда наращивание будет полностью безвредным.

Какие советы перед наращиванием и после вы могли бы дать?

Максимально ответственно подходите к выбору специалиста, потратьте время на консультацию и соблюдайте рекомендации, тогда наращивание будет безопасным, а ваши волосы отрастут.

Ну и не забывайте про домашнюю бьюти рутину, уход требуется не только вашим собственным волосам, но и наращённым.

Какие у вас дальнейшие мечты и планы по развитию бизнеса?

Планы амбициозные, расти, повышать качество и сервис. И в целом хочется, чтобы как можно больше людей узнало, что наращивание может быть естественным и безопасным.