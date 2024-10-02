Внешность Адрианы Лимы на прогулке смутила поклонников в сети

Внешность бразильской супермодели Адрианы Лимы на прогулке в Париже смутила поклонников в сети. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

42-летняя манекенщица, прославившаяся как одна из «ангелов» Victoria's Secret, попала в объективы папарацци после ужин в рамках Недели моды.

На размещенных кадрах видно, что знаменитость надела в черном атласном платье с прозрачной юбкой и пиджаке поверх него. Помимо этого, звезда примерила туфли на каблуках и капроновые колготки. Сой образ она завершила укладкой и макияжем.

Пользователи сети обратили внимание на внешний вид звезды в комментариях под постом.

«Адриана зашла слишком далеко с косметическими процедурами, это очень заметно», «Жаль, что она испортила свое прекрасное лицо», «Женщинам нужно прекратить использовать этот наполнитель челюсти, он некрасивый и лишает лицо женственности», «Адриана сделала подтяжку глаз и подтянула линию подбородка. Теперь ее глаза похожи на щелочки», — высказались они.

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В сентябре Адриана Лима вернулась на подиум после шестилетнего перерыва. Манекенщица появилась на шоу бренда Schiaparelli в рамках Недели моды в Париже.