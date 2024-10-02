Голливудская актриса Зендая появилась на публике в жакете без бюстгальтера. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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28-летняя Зендая стала гостьей показа бренда Louis Vuitton, который состоялся 1 октября в рамках Недели моды в Париже. Актриса выбрала для светского мероприятия черный жакет с белым воротником и красной брошью в форме веера и бежевую юбку с оборками. При этом звезда не стала надевать бюстгальтер. Зендая добавила к образу колготки в сетку, черные туфли на каблуках, серьги-кольца, золотые браслеты и сумку. Визажисты сделали ей макияж с красной помадой, а стилисты — высокую прическу.

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Недавно Зендая стала лицом выпуска журнала Vogue Australia. На обложке актриса позировала в пыльно-розовом мини-платье Louis Vuitton с декольте и открытыми плечами.

Несколько недель назад папарацци засняли Зендаю с ее возлюбленным, актером Томом Холландом. Пара была замечена на рынке в Лос-Анджелесе. Зендая была одета в белую майку без бюстгальтера и темно-синие укороченные брюки. Том Холланд предпочел белую майку, коричневые джинсы и белые кроссовки. Их сопровождала мать актрисы Клэр Штермер.