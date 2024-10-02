Пептиды: все, что нужно знать о самом громком слове в индустрии красоты

Если вы считаете себя знатоком постоянно растущего лексикона по уходу за кожей, то наверняка сталкивались с термином «пептиды». Эти аминокислоты, буквально ворвавшиеся в косметический маркетинг, захватили все наше внимание, ими интересуются зрелые женщины и юные девочки, которые только начинают учиться краситься и ухаживать за собой.

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Но как именно они улучшат состояние покровов? И действительно ли можно оправдать добавление еще одного ингредиента для ухода за кожей в и без того насыщенную бьюти--рутину? Разбираемся в вопросе.

Что такое пептиды

Пептиды — это короткие цепочки аминокислот. Они являются строительными блоками основных белков нашей кожи — коллагена, эластина и кератина — и помогают поддерживать здоровую текстуру, прочность и упругость кожи.

«Существуют различные типы пептидов с уникальной функциональностью и действием. На самом деле их сотни, от пептидов меди до глутатиона, и, чтобы еще больше запутать ситуацию для финального потребителя (то есть для нас с вами), их еще и делят на четыре более широкие категории: пептиды-носители, ингибиторы ферментов, сигнальные и нейротрансмиттерные пептиды», — объясняет косметолог Лиана Давыдова.

Каковы преимущества пептидов

Пептиды естественным образом вырабатываются в организме, но, как и все хорошее, с возрастом их запасы истощаются. Именно поэтому косметологи рекомендуют их к уходу за кожей. При местном применении пептиды действуют как посланники, сигнализируя клеткам кожи и волос о необходимости выполнения важных функций. Общение с различными клетками организма делает эти молекулы жизненно важными для целого ряда различных процессов в организме, включая качество и эластичность кожи, а также рост волос и здоровье кожи головы.

«Два главных преимущества пептидов — это их способность очень точно взаимодействовать с клетками и их непревзойденная безопасность. При разумном использовании пептиды могут поддерживать здоровье кожи, замедлять старение, контролировать пигментацию, снижать чувствительность эпидермиса и повышать его упругость», — говорит Лиана.

Еще одним важным преимуществом является их крошечный размер.

«Аминокислоты — это очень маленькие молекулы, которые остаются маленькими даже при образовании цепочки», — добавляет косметолог.

Это означает, что они могут легче и эффективнее проникать в кожу, не повреждая кожный барьер.

Как использовать пептиды в вашем уходе

В последнее время пептиды все чаще появляются в средствах по уходу за кожей, и почти каждая косметическая новинка использует силу этих маленьких, но могущественных молекул. От пептидных сывороток до увлажняющих кремов и даже средств для губ — они стали самым желанным ингредиентом, способным придать суперэффективность вашей бьюти-рутине. А почему? Сигнальные пептиды действительно способны творить чудеса с нашей дермой — от укрепления кожного барьера и снятия воспалений до ускорения выработки коллагена.

И, что еще более приятно, пептиды очень легко включить в вашу существующую бьюти-рутину. Аминокислоты естественным образом используются человеческим организмом, поэтому пептиды имеют высокий уровень биодоступности для клеток дермы. Перевод: поскольку наш организм распознает эти аминокислоты как дружественные, они легко переносятся большинством из нас, даже теми, у кого чувствительная или склонная к покраснениям кожа.

Можно ли использовать пептиды для любого типа кожи

В отличие от некоторых жестких и часто сильнодействующих ингредиентов, которые стоят на полке вашего косметического магазина (привет, ретинол), пептиды вряд ли вызовут негативную реакцию покровов. Их можно использовать даже во время беременности или кормления грудью.

Однако есть одна загвоздка — не все пептидные формулы созданы одинаковыми. Эффективность продукта зависит от качества пептидов, используемых в рецептуре. К сожалению, не все бренды следуют научным рекомендациям, поскольку пептиды довольно дороги, и некоторые продукты на их основе на рынке менее эффективны, чем другие.

Какие ингредиенты для ухода за кожей лучше всего работают с пептидами

Хорошая новость заключается в том, что пептиды сочетаются с большинством других ингредиентов. Их можно использовать с витамином С, гиалуроновой кислотой, ретинолом и ниацинамидом. Однако есть несколько веществ, которые не стоит смешивать с пептидными формулами.

Прежде всего, это относится к семейству кислот: AHAs и BHAs.

«Пептиды не следует использовать с салициловой кислотой и альфа-гидроксикислотами, такими как гликолевая кислота, поскольку кислоты могут вызвать разрушение пептидных связей (процесс называется гидролизом), что сделает эти клсметические продукты менее эффективными», — говорит косметолог.

Лучше всего использовать пептидную сыворотку утром, а ретинол — вечером, чтобы добиться наилучших результатов.