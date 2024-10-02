Похудевшая Селена Гомес посетила премьеру фильма «Эмилия Перес»

Похудевшая американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель Селена Гомес похвасталась фигурой в облегающем наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

© globallookpress

32-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Эмилия Перес» в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля. Для выхода в свет она выбрала черное платье-макси с открытой спиной, декорированное объемным бантом. Кроме того, образ звезды дополняли длинные рукава.

© globallookpress

Вдобавок Гомес надела туфли на высоких каблуках и платформе и серьги-капли. Стилисты собрали ей волосы, а визажисты нанесли макияж с графическими стрелками.

Ранее в октябре Селена Гомес в мини-платье исполнила откровенный танец на камеру. Исполнительница поделилась роликом с концерта, в котором предстала в сияющем мини-платье черного цвета.