Палаццо: восемь брюк универсального кроя на осень

Пока модницы с некоторой опаской присматриваются к вернувшимся на подиумы узким брюкам, другая, более свободная, модель продолжает купаться в лучах славы и гулять на широкую ногу. На средней посадке или с высокой талией, с защипами или со стрелками — благодарнее и универсальнее фасона, чем палаццо, кажется, не найти.

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В по-осеннему уютных многослойных образах брюки wide-leg чувствуют себя особенно комфортно. Если дуэт рубашка-пиджак в сочетании с палаццо — это основа из основ, то впишите средним слоем кардиган или свитер — и уже как будто повеяло свежестью. Поло с длинным рукавом, лонгслив, водолазки, которые вот-вот войдут в чат, — палаццо по плечу, то есть по штанине любой компании. То же касается и верхней одежды: даже остро трендовые замшевые бомберы здесь уместны. Про обувь рассуждать и не стоит. Смело миксуйте брюки со всеми позициями, которые у вас есть, обращая внимание лишь на то, чтобы палаццо были в пол.

Говоря о базовой модели, невозможно не вспомнить про базовые цвета. Черный? Куда же без него, особенно в пасмурную погоду. Впрочем, в рядах классических оттенков уже давно хозяйничают его более жизнерадостные, но при этом весьма интеллигентные коллеги — серый и бежевый. Благородный шоколадный только на первый взгляд кажется угрюмым, а на деле это максимально душевный товарищ. В любом случае брюки в вышеупомянутых исполнениях — это выгодное вложение. Они будут актуальны долгое время.

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© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru