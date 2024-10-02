Осенний трикотаж: что модно и с чем носить

Трикотаж остается одним из главных фаворитов осенне-зимнего сезона — что вполне понятно и объяснимо в наших суровых широтах рискованного земледелия. И это не только уютный и практичный материал, но и модная основа для создания стильных образов.

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«В этом году трикотажные платья, худи и костюмы снова на пике популярности, но стилизовать их можно по-разному, играя с трендами», — объясняет стилист Алина Лобанова.

Трикотажные платья: женственность и комфорт

Это совершенно незаменимая вещь для осени, которая идеально сочетает стиль и уют, практичность и возможность не мерзнуть. В этом сезоне в тренде как облегающие силуэты, так и объемные, более расслабленные формы.

Актуальны миди-длина, платья с запахом, модели с высоким воротом и длинными рукавами, а также платья-свитера. В палитре осени 2024 преобладают природные оттенки — теплый бежевый, коричневый, оливковый, терракотовый, а также насыщенные винные и изумрудные тона.

Трикотажные платья легко адаптируются в разные стили. Объемное платье можно сочетать с высокими сапогами и кожаным ремнем на талии, добавив массивные украшения для завершения образа.

«Лаконичные модели отлично смотрятся с классическими пальто и ботильонами. Для более расслабленного образа можно добавить белые или цветные кроссовки и куртку-косуху», — советует стилист.

Трикотажные худи: спорт-шик в повседневной жизни

Худи уже давно перестали быть только частью спортивного гардероба. Они успешно вписываются в городской стиль, создавая стильный и удобный образ. В тренде объемные, удлиненные худи с минималистичным дизайном. Также популярны модели с капюшонами, вышивками и крупными принтами.

Классические черные, серые и белые толстовки всегда в моде, но в этом сезоне добавлены яркие акценты — насыщенный зеленый, оранжевый, бордовый и лавандовый. Худи отлично сочетаются с джинсами, леггинсами, и трикотажными юбками. Для более дерзкого образа попробуйте надеть худи под блейзер или пальто и завершите образ массивными ботинками. Также хорошо смотрятся худи в паре с классическими брюками для стиля «спорт-шик».

Трикотажные костюмы: сочетание стиля и удобства

Трикотажные костюмы стали настоящим модным must-have в 2024 году. Они позволяют выглядеть элегантно, не жертвуя комфортом, и идеально подходят как для прогулок, так и для работы в офисе или для свидания.

Это могут быть костюмы с широкими брюками и укороченными свитерами, с юбками-карандашами или плиссированными юбками, а также спортивные комплекты с джоггерами. В тренде — монохромные комплекты в пастельных оттенках, приглушенные тона, такие как графит, хаки и шоколад, а также яркие акценты в виде контрастных деталей.

Трикотажные костюмы сочетаются с массивными кроссовками, ботинками на платформе или элегантными ботильонами. Добавляйте к ним стильные аксессуары — объемные сумки, шарфы, массивные цепи и серьги. Костюм с юбкой можно носить с кожаной курткой или пальто, придавая образу стильную завершенность.