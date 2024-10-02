В Москве откроется международная дизайнерская выставка «Наследие»

Выставка «Наследие» откроется с 3 по 5 октября в фойе 1-го и 2-го этажа в МКЗ «Зарядье» в рамках международного форума BRICS+ Fashion Summit. Это масштабное событие, которое продемонстрирует влияние национального и культурного наследия стран БРИКС и развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды и отразит таким образом мировую тенденцию использования национальных кодов в модной индустрии. Посетить выставку можно бесплатно по предварительной регистрации на официальном сайте BRICS+ Fashion Summit.

© Пресс-служба «Фонда Моды»

Обращение к национальному наследию – тенденция уже не новая, но находящаяся сейчас на пике популярности. Она возникла в мировой моде примерно в середине 2010-х годов как реакция на глобализацию в моде и диктат крупных международных конгломератов. Пандемия, по понятным причинам, усилила и утвердила этот тренд. Интерес к локальному, национальному, к корням и традициям захватил не только индустрию моды, но и индустрию путешествий, развлечений и т. д. А когда после пандемии границы открылись, даже старые европейские дома ринулись осваивать территории, богатые теми самыми национальными традициями и кодами.

© Пресс-служба «Фонда Моды»

Интерес к этнографии, ремеслам и традиционным техникам превращает интернациональную моду в более живой и, как ни странно, более современный продукт, ведь уже известно, что современный потребитель готов скорее платить за впечатления, чем просто за вещи, и вот это обращение к наследию и превращает покупку одежды в более эмоциональный ритуал, а дизайнеров из тех самых развивающихся стран в передовой отряд современного модного процесса.

© Пресс-служба «Фонда Моды»

Страны БРИКС и развивающиеся страны, дизайнеры которых принимают участие в выставке «Наследие», являются безусловно важнейшими хранилищами древних традиций и ремесел. В этих странах, в силу отложенной индустриализации, наследие действительно сохранилось, что дает возможность современным дизайнерам использовать его и, что немаловажно, развивать.

© Пресс-служба «Фонда Моды»

Ибрагим Шебани, дизайнер из Ливии, чье многокультурное происхождение и глубокая связь с богатым наследием Ливии являются краеугольным камнем идентичности BORN IN EXILE. Бренд создан с целью объединить традиции и современную моду. BORN IN EXILE — это больше, чем просто бренд одежды; это история, вплетенная в каждую ткань, прославляющая стойкость, многогранную идентичность и вечную силу творчества.

© Пресс-служба «Фонда Моды»

Дизайнер из Таджикистана Vays Asoev использует яркие национальные орнаменты и богатые традиционные вышивки для платьев и халатов, которые уже давно стали частью мировой моды во многих странах. Вся работа дизайнера выполнена вручную.

© Пресс-служба «Фонда Моды»

Китайский дизайнер бренда KenSun наносит на ткани рисунок, напоминающий традиционную китайскую технику живописи «гохуа», в которой используются минеральные и растительные краски на водной основе и тушь на шелковой ткани.

Для выставки отобраны более 40 дизайнеров из стран БРИКС и развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, которые работают с национальным наследием, но не музеефицируют его, а создают на его основе современную модную одежду, которая и будет демонстрироваться примерно на 150 манекенах.

Кроме предметов одежды и аксессуаров предполагается мультимедиа сопровождение экспозиции. Видеоматериалы, посвященные работе ремесленников и процессу создания коллекций, будут транслироваться на мониторах.

То, что манекены будут выставлены прямо в фойе, позволит посетителям поближе рассмотреть и традиционные ремесленные техники, и саму одежду и оценить ее жизнеспособность. В этом и есть одна из главных миссий проекта – продемонстрировать актуальность и современность наследия, культурного и национального, убедить зрителя в том, что место наследия не только в музее, но и в нашей повседневной жизни.

Куратор выставки Ольга Михайловская – обозреватель моды, сооснователь онлайн-платформы российских брендов FRONT, создатель телеграм-канала Front Fashion.

Организатор BRICS+ Fashion Summit – Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.