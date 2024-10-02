Почти 200 брендов представят коллекции на Московской неделе моды

С 4 по 9 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет третья Московская неделя моды. В программе — показы известных и молодых брендов, лекции экспертов, открытый маркет, бизнес-шоурум и фестиваль тематического короткометражного кино. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

© Пресс-служба «Фонда моды»

«В октябре столица вновь станет площадкой для развития международного сотрудничества в сфере моды. Свои коллекции широкой аудитории представят почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров, в том числе из Бразилии, Индии, Китая, Коста-Рики, Объединенных Арабских Эмиратов и других дружественных стран», — отметила Наталья Сергунина.

© Пресс-служба «Фонда моды»

Участники и гости события получат возможность познакомиться с локальными брендами из 36 регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Калмыкии, Чувашии, Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской, Нижегородской, Кемеровской, Новосибирской и Самарской областей.

© Пресс-служба «Фонда моды»

За шесть дней планируется провести 83 модных показа.

С 5 по 9 октября в «Манеже» будет работать открытый маркет, где желающие смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары российских дизайнеров. Посетителей ждут с 13:00 до 21:00. Вход по предварительной регистрации на сайте события.

© Пресс-служба «Фонда моды»

В бизнес-шоуруме игроки модного рынка презентуют свою продукцию оптовым покупателям и проведут переговоры с потенциальными партнерами.

© Пресс-служба «Фонда моды»

Заявки на участие в фестивале короткометражек World Fashion Shorts подали, в частности, режиссеры из Аргентины, Белоруссии, Колумбии, Мексики и Турции. Лучшие фильмы, отобранные международным экспертным советом, покажут в Центре дизайна Artplay 5 октября.

© Пресс-служба «Фонда моды»

Чуть раньше, 3 октября, в столице начнется BRICS+ Fashion Summit. Его гостями станут делегации более чем из 100 стран мира. Они смогут посетить и мероприятия Московской недели моды.

© Пресс-служба «Фонда моды»

Организатор Московской недели моды – Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.