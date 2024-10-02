Стилист назвал тренды 70-х, которые актуальны этой осенью

Стилист Шумилина заявила, что пончо из 70-х будет актуально этой осенью
Пончо, макси-юбка с казаками и рубашка с водолазкой под пиджак вошли в список трендов 70-х, которые актуальны этой осенью. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист Ирина Шумилина, старший редактор моды интернет-магазина Lamoda.
«В этом сезоне главным конкурентом тренча может стать пончо — уютные и комфортные накидки без рукавов. Такая вещь вряд ли приживется в каждом гардеробе в силу своей непрактичности, но зато в ней есть и отсылки к индейским племенам в Южной Америке, и к историческому костюму», — начала эксперт.
Шумилина посоветовала носить пончо вместе с расклешенными джинсами, свободными брюками или платьями-миди.
По мнению стилиста, стоит также обратить внимание на сочетание макси-юбки с казаками.
«Мода на 70-е имеет некоторые пересечения с вестерном, но все-таки постарайтесь оставаться в элегантных рамках. Например, надев любимые казаки с длинной плиссированной юбкой, рубашкой и жакетом. Во-первых, это переосмысление классического жанра, во-вторых, интересная версия семидесятых», — объяснила Шумилина.
Еще одно трендовое сочетание, по словам эксперта, — рубашка с водолазкой под пиджак.
«Элегантная многослойность и 70-е — почти синонимы. Типичные для эпохи блейзеры, трикотаж и деним отлично комбинируются вместе, создавая простор для воображения. Все получится успешно, если взять базовые вещи в спокойной палитре и дополнить знаковыми аксессуарами — клипсами, очками в черепаховой оправе или ремнем с золотистой пряжкой», — заявила стилист.
Шумилина рекомендовала присмотреться к трикотажным жилетам, которые, как она отметила, можно комбинировать с юбками миди и макси длины, а еще носить поверх летящего платья.
Стилист также призвала обратить внимание на костюмы с юбкой. По ее словам, самыми модными в семидесятые были варианты чуть ниже колена и плиссированные модели в контексте делового стиля. Шумилина посоветовала дополнять костюмы меховым воротником, водолазкой, ободком и обувью на устойчивом каблуке: ботильонами или туфлями.
Тем, кто любит носить брючные костюмы, эксперт рекомендовала присмотреться к вариантам в темно-шоколадном оттенке.
Вещи с цветочным принтом также вошли в список трендов 70-х, которые актуальны этой осенью.
«Семидесятые с хиппи-ракурса смотрятся обычно любопытно, но могут отпугивать излишней субкультурностью. Если остановиться, например, на цветочных принтах (и без фанатизма), то вы получите выразительную вещь, которой хорошо разбавлять однотонные комплекты. И не всегда это должны быть мелкие рисунки — крупные лепестки выглядят гармонично и не пестро, когда они монохромны», — заключила стилист.