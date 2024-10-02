Стилист объяснил, как выбрать модную куртку на эту осень

Разбираемся в фасонах и оттенках.

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«Осень в России — это про резкое похолодание и быструю смену гардероба. Дождь и ветер заставляют задуматься об идеальной куртке. Она должна защищать от непогоды, вписываться в повседневные образы и непременно быть стильной. Рассказываю, что сегодня в тренде и какие фасоны точно украсят любого», — Цветана Софронова, стилист.

Куртка — один из важнейших фрагментов базового гардероба. Именно она добавляет образу динамичности и лёгкости. Кроме того, куртка идеальна в моменты, когда длинное пальто не подходит под образ.

Осень 2024 года богата на тренды. Основные хиты — кожаные модели в винтажном стиле и так называемые рабочие куртки. Также на подиумах часто можно было заметить накладные карманы. Это ещё одна отсылка к рабочей эстетике. Кроме того, в женские гардеробы снова вернулся стиль 70-х годов. Поэтому тренд на замшу вновь возрождается.

Тренды в женском гардеробе

Укороченный тренч

Максимально трендовый вариант, в котором сохранена вся возможная женственность и хрупкость. Как выглядит такой тренч? Он просторный, воздушный и ни в коем случае не облегает фигуру. Проще говоря, должна быть возможность надеть свитер. В остальном правила те же, что у классической модели: сдержанная песочная гамма, отложной воротник и застёжки на манжетах. Носим тренч с прямыми классическими джинсами или широкими брюками. Если хочется надеть юбку, выбирайте карандаш или прямую миди.

Рабочая куртка

Одна из самых модных женских курток последних двух лет остаётся такой же и сегодня. Советую выбирать спокойный оттенок. Например, коричневый или серый. А чтобы подчеркнуть маскулинность модели, попробуйте примерить её поверх платья-миди. Особенно стильно и контрастно с такой курткой выглядит воздушный и светлый вариант. Но обувь при этом должна быть грубой, массивной.

Короткий объёмный пуховик

Тренд на гипертрофированный объём всё ещё с нами, поэтому невесомый пуховик должен быть пышным. Присмотритесь к моделям глубоких оттенков без лишнего декора и надписей. Так образ будет выглядеть гораздо дороже. Кстати, этот вариант лучше всего подойдёт сторонницам активного образа жизни.

Дублёнка

Тот самый тренд на 70-е — короткая дублёнка классического фасона из коричневой замши. Какие у неё особенности? У такой дублёнки отложной воротник, длина ниже тазовой косточки и светлый мех. Отдельно стоит выделить последний пункт. Мех лучше выбрать искусственный, натуральный сейчас менее актуален. Ещё у таких дублёнок часто есть пояс, чтобы подчеркнуть талию и создать более женственный силуэт. Сочетаем с оглядкой на тренд: с джинсами-клёш, богемными платьями или юбкой-миди.

Пальто-пиджак

Фасоны женских курток, конечно, разнообразны. Можно взять, например, пальто-пиджак. Этот фасон стал популярен именно осенью 2024-го, но здесь тоже не обошлось без нюансов. Чтобы вещь была актуальна ещё как минимум несколько сезонов, снова делаем ставку на спокойный цвет, плотную ткань, шерсть в составе и минималистичную фурнитуру. Самые красивые варианты — разные вариации серого и кофейного. Круто смотрится пальто-пиджак в мелкую клетку или гусиную лапку.

Тренды в мужском гардеробе

Бомбер

Если вы хотите выглядеть модно, но при этом собранно, бомбер — то, что нужно. Он одинаково хорошо впишется в спортивный и повседневный стиль. Советую сочетать с классическими джинсами, тёмными брюками-карго или свободными джоггерами.

Спортивная куртка

Идеальный вариант для любителей спортивного уличного стиля — абсолютно универсальная и базовая куртка с утеплителем-мембраной. Приятный бонус — защита от ветра и дождя. В такой куртке можно гулять несколько часов, не ощущая никакого дискомфорта от переменчивой осенней погоды.

Кожаная куртка

Каждый год кожаная косуха остаётся гарантированно актуальным вариантом верхней одежды. Чтобы попасть в тренд, присмотритесь к куртке в винтажном стиле. Она должна быть плотной, немного состаренной и без какого-то декора. Такая куртка хорошо сочетается как с джинсами, так и с брюками.

Рабочая куртка

Да, снова рабочая куртка. На мужчинах эта модель смотрится максимально органично. Здесь не нужны никакие контрасты — сочетайте со свитшотами или лонгсливами, с джинсами и массивными ботинками.

Актуальные оттенки

Эта осень принесла несколько действительно небанальных оттенков. В женских гардеробах поселились вишнёвая палитра, цвета лайма и оливок, все пастельные тона и горький шоколад. Помимо свежих трендов, осенью всегда актуальны песочная гамма и тёплые оттенки.

Мужчинам стоит сделать ставку на классическую палитру: приглушённый зелёный, насыщенный коричневый, тёмно-синий, чёрный и серый.

Кстати, в этом сезоне есть несколько особенно актуальных цветовых сочетаний:

Если создавать образы в этих тонах вы пока не готовы, всегда можно поэкспериментировать с аксессуарами. Например, добавив зелёный шарф к бордовой куртке.

Качественные материалы

Самый популярный материал для курток — нейлон. Он износостойкий, хорошо защищает от непогоды и легко чистится. Чаще всего из него шьют спортивные куртки, ветровки и пуховики.

Кроме того, верхнюю одежду часто создают из шерсти или смесовых тканей, кожи, замши, пропитанного специальным составом денима и плотного прорезиненного хлопка (это, скорее, про тренчи).

Я уже упоминала замшу как одну из самых модных текстур. Ещё хочу отметить вельвет, искусственно состаренную кожу и плотный вощёный деним.

Как подобрать куртку под тип фигуры?

Обязательно учитывайте особенности вашей фигуры, чтобы куртка подчеркнула только лучшее и скрывала недостатки. Например, если ваш тип – «яблоко», вам подойдёт оверсайз или «кокон». Фигуру «груша» очень украсит фасон с поясом.

У мужчин всё немного иначе. Тем не менее если нужно выглядеть стройнее, то совет с оверсайзом тоже сработает. А если нужно сделать акцент на плечах, помогут заметный воротник, капюшон или просто классическая косуха.

Чтобы ваш образ с курткой получился гармоничным, запомните несколько базовых правил.

Теперь вы знаете, какие куртки выглядят стильно и актуально. В этом сезоне модельеры сделали ставку на комфорт, динамичность и уют.

Главное – не забывать о своём основном гардеробе и сделать куртку грамотным дополнением, которое усилит любой ваш образ. Выбирайте свою идеальную модель и отправляйтесь навстречу приключениям. Теперь колючий осенний ветер и прохладный дождь вам не страшны.