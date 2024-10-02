Массаж лица во время умывания пенкой – это простой и приятный способ улучшить состояние кожи, сделать ее более упругой и свежей.

Такой массаж улучшает кровообращение, уменьшает отеки и расслабляет мышцы, что особенно важно для предотвращения появления морщин.

Для начала нанесите небольшое количество пенки на влажную кожу лица. Начните массаж с правильного положения рук. Сложите их «крючком», соединив пальцы таким образом, чтобы они слегка обхватывали контуры вашего лица. Мягкими, но уверенными движениями двигайтесь вдоль овала лица – от центра подбородка к углам челюсти. Эти движения помогут активизировать лимфоток.

После этого переходите к щекам. Сожмите руки в кулаки и при помощи костяшек пальцев аккуратно разминайте область щек восходящими движениями – от нижней челюсти к скулам. Такой массаж не только улучшает кровообращение, но и способствует сохранению тонуса кожи.

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Важно не давить слишком сильно на кожу, особенно если она чувствительная. Завершите массаж легкими похлопывающими движениями, что активизирует кровообращение и придает коже сияние.

Подробнее о том, как выполнять массаж, рассказала в своем видео блогер @verakrasivaya.