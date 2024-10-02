Хлоя Морец восхитила поклонников нарядом на Неделе моды в Париже

Американская актриса Хлоя Грейс Морец восхитила поклонников нарядом на Неделе моды в Париже. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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27-летняя знаменитость посетила показ Louis Vuitton, проходящий в Лувре, в черно-белом платье-пиджаке и укороченных шортах. Помимо этого, звезда надела сапоги до колена с широким каблуком, дополнив образ маленькой коричневой сумкой. Вдобавок ей сделали укладку и мейкап в нейтральных тонах.

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Пользователи сети оценили внешний вид Морец в комментариях под постом.

«Потрясающе — у Хлои есть чувство стиля», «Выглядит великолепно и стильно», «Непринужденный шик», «Она очень красивая», — написали они.

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