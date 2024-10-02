Кэти Перри рассказала, как ей удалось похудеть на 10 килограммов

Певица добилась идеальной формы за несколько месяцев. Кэти Перри рассказала, что ради стройности не стала мучать себя жёсткими диетами и многочасовыми тренировками в спортивном зале. По словам звезды, похудеть на 10 килограммов ей удалось благодаря простым правилам.

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Кэти отказалась от сахара, а также убрала из своего рациона любые полуфабрикаты. Теперь обязательной составляющей любого приёма пищи Перри являются свежие овощи и зелень. Певица готовит простые блюда, которые не отнимают много времени и сил.

Что же касается спорта, то им Кэти занимается умеренно. Как правило, она ходит в зал несколько раз в неделю и фокусируется на кардио, чтобы повысить выносливость. К слову, занимается артистка в компании своего возлюбленного Орландо Блума. Так, по её словам, в разы легче и веселее.