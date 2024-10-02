Почему осень — лучшее время для пластической операции

Забота о своей внешности и здоровье не имеет выходных дней, удобных и идеально подходящих времен года. У осени, как у лета и зимы, есть свои достоинства и недостатки. Стоит ли делать пластику в это время года, «Вечерней Москве» рассказал пластический хирург Александр Катков.

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Солнце уже не страшно

Несмотря на то что положительный настрой пациента является основным фактором для яркого результата, осень — прекрасное время для того, чтобы скорректировать внешность. Можно проводить любые косметические процедуры, включая пилинг и шлифовку кожи, не опасаясь солнечных лучей.

Также можно подобрать вместе с врачом пластическую операцию, которая поможет избавить пациентку от недостатков и сделать визуально моложе и свежее. Перед тем как приступить к плану по совершенствованию собственной внешности, нужно учесть несколько важных пунктов.

Освободить время, чтобы заниматься собой

Выкроить часок в течение дня не получится — пластическая операция длится недолго, но предполагает подготовку и восстановление. Суета и спешка только навредят. Лучший вариант — небольшой отпуск или праздничные дни, когда можно переключиться на спокойный ритм, планово посещать врача, делать перевязки и рекомендованные физиопроцедуры.

Позитивный настрой

Пациента, прежде всего, должна поддерживать погода не за окном, а внутри. Максимальный комфорт, уверенность в своих действиях, даже если ощущается вполне допустимое при любом хирургическом вмешательстве волнение. Врач обязательно поможет правильно настроиться, ответит на любые вопросы, поможет преодолеть напряжение и страх. Иногда хирург может отговорить от выбранной методики, предложив более оптимальный вариант решения вопроса или сочетание комбинированных методик. Все это делается для более яркого и продолжительного результата.

Внимание и забота близких

Если окружение не одобряет пластическую операцию, переубедить его бывает непросто. Но осуждение и постоянное отстаивание своей позиции может сильно выбивать почву из-под ног. Поэтому, чтобы избежать ненужных стрессов, лучше со всеми договориться еще «на берегу» — объяснить, как это для вас важно, что это взрослое и осознанное решение.

Плюсы осенней пластики

Осенью организм насыщен витаминами, а хорошая доза витамина D будет способствовать быстрому заживлению и регенерации тканей. Так как иммунитет после лета на высоком уровне, организм достаточно активен. А такой физический подъем только помогает более легкому и комфортному лечению и реабилитации.

После отдыха, солнечных ванн кожа начинает активно вырабатывать коллаген, поэтому адаптироваться к изменениям ей будет проще. Кроме того, осеннее вмешательство дает прекрасную возможность восстановиться к новогодним корпоративам, встречам и появиться на них обновленной и помолодевшей.

Осенью комфортная температура — еще довольно тепло, а до холодов далеко. Можно восстанавливаться за городом — много гулять, дышать свежим воздухом. Приятная прохлада — отличный способ избежать дополнительных отеков. Но важно приезжать на различные процедуры и осмотры, чтобы врач контролировал восстановительный процесс.

Если операция проводится на лице, то после нее находиться на активном солнце нежелательно из-за возможной пигментации в прооперированной зоне. Поэтому осень с затянувшимися на небе тучами подходит идеально. Если же речь идет о коррекции тела — липосакции, маммопластике или более серьезной абдоминопластике — то осеннее хирургическое вмешательство поможет полностью восстановиться к пляжному сезону. К тому же осенью проще скрывать под теплыми свитерами и костюмами компрессионное белье: окружающие не будут видеть, что была какая-то манипуляция, и одолевать излишними вопросами и повышенным вниманием.

Пожалуй, минус у осенней пластики только один: неизбежный всплеск простудных и инфекционных заболеваний. Но все же эпидемическая обстановка еще довольно благоприятная и риски переохлаждения минимальны.

Посвятить осень тому, чтобы позаботиться о себе, — прекрасный посыл. Тем более что это обновление коснется не только тела и лица, но и души. Помолодевший образ дает толчок для развития, открывает новые возможности и пути в жизни. Чтобы минимизировать все риски, очень важно принять взвешенное решение, выбрать надежную клинику и руки хирурга.

Любой дискомфорт и неудобства минимизируются, если прислушиваться ко всем советам и рекомендациям врача. Только тщательно продуманный и комплексный подход позволит получить не мимолетный, а долгосрочный яркий омолаживающий эффект.