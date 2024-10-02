Какие цвета будут трендом грядущей зимы

Зимой не хочется ограничивать себя практичным черным или серым цветом, которые выбирает примерно 70 процентов городских жителей. Но если вы уже сейчас задумались над подбором акцентных вещей на морозную зиму, прислушайтесь к рекомендациям стилиста Анны Горошковой, которая рассказала о трендовых цветах на зиму 2025.

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Оливковый

Один из хитов этой осени, который плавно перетечет и в зимние гардеробы. Анна:

«Оливковый не такой вызывающий, как изумрудный, смотрится невероятно дорого и легко подвинет ваш любимый беж».

Вы можете как миксовать этот цвет с другими базовыми оттенками, так и создать монохромный «лук». Особенно хорошо данный оттенок зеленого смотрится на девушках со светлой кожей и волосами.

Бургунди

Насыщенный винный вызывает немало споров. Кто-то уверен, что он прибавляет визуально несколько лет, однако наш эксперт с этим утверждением не согласна. Анна:

«Если вы выбираете, к примеру, кожаные брюки в оттенке бургунди или же шелковую рубашку, ваш образ заиграет совершенно новыми красками. Главное — это правильный материал».

Можно присмотреть и кожаные сапоги в данном цвете, которые будут прекрасной заменой черной обуви.

Кобальтовый синий

Яркий синий цвет точно разбавит ваши зимние будни. Синий не такой напористый, как красный, при этом с ним у вас уже есть как минимум один акцент в образе. Стилист рекомендует приобрести целый костюм в синем кобальте. Один важный момент — синий не всегда уместно смотрится в спортивном стиле, тем более такой яркий оттенок. А вот двубортный синий пиджак моментально освежит офисный образ даже в самую суровую зиму.

Белый

Цвет, который больше других ассоциируется с зимой. Конечно, здесь важно подобрать правильный оттенок. В сезоне 2025 года будут набирать обороты чистый оттенок белого и сливочный подтон. Наш эксперт не рекомендует миксовать эти два оттенка в одном образе, так как молочный или сливочный оттенок будет смотреться довольно «грязно».