Нейл-мастер посоветовал актуальный френч-маникюр на осень

Культовый френч не теряет позиции ни летом, ни зимой. Осенью данная техника также актуальна, но если вы перебрали все цвета со своим мастером, пора ознакомиться с трендовым дизайном этого сезона — «сердечным». О вариантах heart french нам рассказала Полина Малинина, нейл-мастер.

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Нежное сердце

Вы можете попробовать заменить «улыбку» на одном из ноготков маленькими сердечками в том же оттенке, в котором выполнены другие ногти. Полина:

«Не зацикливайтесь на белой классике, нежный пастельный френч можно выполнить и в модных этой осенью цветах — пыльной розе и бейби-блю».

Старайтесь избегать слишком контрастных по температуре оттенков, такой маникюр смотрится неряшливо.

Красный микс

Для тех, кому хочется больше ярких акцентов, наш мастер предлагает вариант с красной «улыбкой» и дополнительным элементом поверх нее. Таким образом вы получите необычный дизайн, ведь цветной френч сам по себе успел надоесть. Главное, выбирайте только один яркий акцент, если делаете выбор в пользу френча.

Heart smile

Свободный край ногтя можно также обыграть. Вместо классического выделения попросите мастера выполнить фигурное покрытие. В нашем случае — в форме сердца. Чтобы эффектный дизайн был заметным, присмотрите яркий оттенок, тот же красный, к примеру.

Милое дополнение

Неплохо смотрится френч всего на нескольких ногтях. Важно, чтобы весь маникюр был выполнен в одном оттенке, только в этом случае нейл-композиция будет смотреться гармонично. Базовый цвет может быть любым, но лучше все выбрать мягкий оттенок, так как мастеру предстоит выполнить дизайн. Те ногти, которые вы выбрали под френч, можно дополнить не слишком контрастными элементами в виде сердец.