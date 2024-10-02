Как похудеть в лице женщине за 40: три проверенных метода

Женщины в 40 лет нередко задумываются, как похудеть в лице. Существует три проверенных метода, которые точно помогут выглядеть лучше.

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Во-первых, не стоит пренебрегать уходовыми средствами. Сходите на консультацию к косметологу, который поможет подобрать средства именно для вашего типа кожи. Также сейчас популярно использовать косметические продукты вместе с разными техниками массажа. Некоторые девушки комбинируют массаж с фейс-фитнесом. Подробнее об этих техниках можно прочитать в Сети или поискать видеокурсы в социальных сетях.

Во-вторых, пейте больше воды. Одна из причин, по которой кожа выглядит не так, как хотелось бы, кроется в неправильном питьевом режиме. Употребление как минимум двух литров воды в день поможет справиться с отечностью и улучшит состояние вашего лица. Не забывайте, что употребление воды помогает организму в разгоне обмена веществ, то есть улучшает метаболизм.

В-третьих, откажитесь от сладкой, соленой и жирной пищи. Такая еда провоцирует не только прыщи и угри, но и отеки, о которых говорилось выше. Кроме того, отказ от жирной, сладкой и очень соленой пищи поможет похудеть в области декольте, живота, бедер и ног.

Ранее врач перечислила продукты, помогающие справиться с тягой к сладкому.