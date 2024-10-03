Раскрыты детали свадебных платьев звезды «Очень странных дел»

Журналисты Page Six раскрыли детали свадебных платьев британской актрисы Милли Бобби Браун. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Свадьбы звезды «Очень странных дел» с сыном рок-музыканта Джона Бон Джови Джейком состоялась в Тоскане. Знаменитость предстала перед гостями церемонии бракосочетания в четырех платьях. Сначала она появилась на мероприятии в платье-корсете бренда Galia Lahav модели Anais за 10,8 тысячи долларов, которое видоизменили по ее дизайну.

Кроме того, актрису запечатлели в архивном платье Valentino 1997 года с атласным бюстье с бантом, объемной юбкой и кружевным верхом. Торт невеста разрезала в кружевном платье марки Oscar de la Renta, а для окончания вечера она предпочла мини-платье Vivienne Westwood.

О тайной свадьбе Браун и Бон Джови, которая предшествовала масштабному торжеству, стало известно 25 мая. На мероприятии присутствовал звездный отец жениха и родители невесты.