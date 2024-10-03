Элизабет Херли в платье с глубоким декольте снялась на крыше небоскреба

Актриса, модель и дизайнер Элизабет Херли снялась в платье с глубоким декольте на крыше небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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59-летняя Элизабет Херли позировала в розовом платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Волосы ей распустили, сделали легкую укладку и макияж. Модель провела специальную церемонию зажжения свечей в честь Месяца осведомленности о раке груди. Она щелкнула выключателем, чтобы окрасить Эмпайр-стейт-билдинг в розовый цвет.

Элизабет Херли рассказывала, что всегда следит за своим питанием. По словам знаменитости, ей никогда не нравились обработанные продукты. Актриса отметила, что, еще будучи подростком, стала обращать внимание на состав изделий. Как утверждает модель, она не тренируется в зале. Вместо этого знаменитость занимается садоводством.

Элизабет Херли дебютировала в кино в 1987 году, сыграв Мариетту в фильме «Ария». Она наиболее известна по роли Ванессы Кенсингтон в комедии «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» и дьявола в картине «Ослепленный желаниями».

Ранее Элизабет Херли поделилась откровенными кадрами со съемок мужского журнала.