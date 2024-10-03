Голые звезды и возвращение Беллы Хадид: чем запомнилась Неделя моды

В Париже завершилась последняя, но не менее интересная Неделя моды. Прошедшие показы заполонили россияне — Алеся Кафельникова принимала участие в показах, Елена Перминова и Кристина Романова веселились на вечеринке BOF, а Наталья Водянова порадовала публику появлением на дефиле Stella McCartney. Параллельно с этим на подиум вернулась Белла Хадид, а ее сестра Джиджи на шоу Vetements повторила знаменитый образ Ким Кардашьян из скотча. Как прошла заключительная Неделя моды — разбираемся в галерее «Ленты.ру».

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Российская супермодель Алеся Кафельникова открыла Неделю моды в Париже на дефиле бренда Weinsanto в культурном центре Жоржа Помпиду. 25-летняя манекенщица прошлась по подиуму в облегающем мини-платье, оформленном ярким принтом и шнуровкой спереди. Позже знаменитость предстала перед публикой в молочном корсете и черном костюме, включавшем жакет нараспашку и брюки с абстрактным рисунком.

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Лидер итальянской группы Måneskin Дамиано Давид этой осенью отличился не только своими музыкальными достижениями, но и запоминающимися стилевыми решениями. На дефиле Valentino певец появился в компании другой итальянской исполнительницы Эммы Марроне. Он был в светлом костюме, который отлично гармонировал с голубой рубашкой и кожаными мокасинами. Весь наряд, в том числе обувь и аксессуары, входят в новую, дебютную для Алессандро Микеле коллекцию Valentino.

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Нагота, несомненно, проверенный способ привлечения внимание стритстайл-фотографов. Этим воспользовалась солистка группы Paramore Хейли Уильямс, которая прошлась по улицам Парижа в трендовой парке с контрастным воротником, надетой поверх нижнего белья с цветочным принтом.

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Показ парижского дома моды Saint Laurent запомнился зрителям не только обилием «голых» нарядов, но и возвращением на подиум американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид после двухлетнего перерыва из-за болезни Лайма, которую ей диагностировали еще в 2012 году. Манекенщица продефилировала перед гостями в костюме в стиле Power dressing, демонстрируя тем самым свою готовность с головой погрузиться в работу.

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В то же время старшая сестра Беллы Джиджи Хадид на показе Vetements повторила культовый образ телезвезды Ким Кардашьян, который стал мемом в 2022 году. Тогда предпринимательница посетила шоу Balenciaga в комбинезоне из скотча. Сейчас же Хадид продефилировала в мини-платье из аналогичного желтого скотча компании экспресс-доставки DHL.

Редакторы Vogue при этом отметили, что нынешний показ Vetements напомнил публике, как в 2016 году российский дизайнер Гоша Рубчинский вышел на подиум в мешковатой желтой футболке с красным логотипом почтовой службы. Перформанс модельера вызвал волну критики. Многие модные эксперты выступили против сотрудничества посторонних компаний с брендами одежды, поскольку те получали большую выгоду от партнерства.

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Актриса Зои Кравиц посетила шоу Saint Laurent со своим не менее именитым отцом, 60-летним музыкантом Ленни Кравицем. 35-летняя звезда «Меломанки» надела на модный показ из года в год не теряющее актуальности кружевное черное мини-платье, прозрачная ткань которого демонстрировала ее оголенную грудь.

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42-летняя российская топ-модель Наталья Водянова пришла на показ британского бренда Stella McCartney в весьма откровенном образе. Манекенщица предстала перед камерами в шубе и платье с сетчатым корсетом. Создательница марки Стелла Маккартни ранее высказывалась о работе с Водяновой, называя ее музой.

«Фото женщины Стеллы, моей музы навеки... Я люблю тебя», — написала дизайнер в одном из своих постов в соцсетях.

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«Мои ранние воспоминания о моде начинаются с того, что я рисовал наряды на картоне, вырезал их и делал "модные показы" прямо на моем кухонном столе. Тридцать пять лет спустя это шоу возвращает меня к началу моего видения», — так описывает свое шоу Демна Гвасалия, выпустивший моделей на подиум, который имитировал длинный стол.

Центральными элементами линейки Balenciaga стали силуэт-кокон, придуманный для бренда еще его основателем Кристобалем Баленсиагой, готические образы, наряды в бельевом стиле и примечательные для марки кожаные предметы гардероба.

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Парижская Неделя моды, как ни одна другая, богата на представителей индустрии из России. Успешные модели Елена Перминова и Кристина Романова, к примеру, посетили ежегодную вечеринку Business of Fashion BoF 500 в монохромных образах. Перминова предпочла тотально белый наряд с корсетным платьем и кружевными колготками, а Романова, напротив, выбрала черный топ и яркую блестящую юбку.

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Вместе с тем тренд на микрошорты и трусы тоже не теряет своей актуальности, о чем заявил бренд Miu Miu, представив на подиуме образ с упомянутым предметом гардероба. Модель нарядили в белую рубашку, темно-синюю кофту из тонкой ткани и необычную двустороннюю ветровку.

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В новой коллекции южнокорейского дизайнера Киминте Кимхекима причудливая фантазия встретилась с игривой практичностью. Известный своим нетрадиционным подходом к материалам модельер на этот раз переосмыслил функции карандашей и подушек, сделав их центральными элементами своей линейки. Один из манекенщиков и вовсе вышел на подиум с надписями по всему телу, которые наглядно демонстрировали замысел креативного директора модного дома.

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Креативный директор Mugler Кейси Кэдвалладер для создания коллекции весна-лето 2025 вдохновилась садоводством. Модели вышли на подиум в нарядах, оформленных цветами и декоративными элементами в виде капель росы и дождя. При этом генеральный директор марки Эдриан Корсин решил не отходить от характерных для Mugler деталей, а именно — облегающих силуэтов, обнажающих тела тканей и необычных причесок. Некоторые манекенщицы предстали перед зрителями с закрывающими глаза челками. Хип-хоп-исполнительница Карди Би решила поддержать марку и появилась на показе с такой же стрижкой.

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Одна из участниц показа британского дизайнера Виктории Бекхэм подтвердила, что тренд на прозрачность не потеряет своей популярности и в 2025 году. Модельер сделала на этом акцент и добавили к образу манекенщицы прозрачные туфли на каблуке.

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Перформанс-художница SAGG Napoli стала частью показа Dior и предстала перед публикой в черном укороченном платье с многочисленными разрезами на юбке, накинув при этом на плечи арбалет. По мнению критиков, таким образом дизайнеры сделали отсылку к Олимпийским играм, которые только что прошли в Париже.

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Все новое — это хорошо забытое старое. С таким девизом прошел парижский показ Chloé, на которым модели представили публике вдохновленную семидесятыми коллекцию.

«Я хотела запечатлеть в коллекции тоску по лету», — признавалась креативный директор бренда Чемена Камали.

Одна из манекенщиц появилась на подиуме в расшитом кружевом и цветочными аппликациями платье с рукавами-фонариками и квадратным декольте. Наряд демонстрировал ее оголенную грудь — кстати, подобные прозрачные образы стилисты называют одним из главных трендов осени.

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Одна из гостей парижской Недели моды привлекла внимание уличных фотографов экстравагантным нарядом. Женщина надела хлопковое белое платье с длинными рукавами и воланами. Дополнял образ чепчик из аналогичного материала и красные лаковые туфли с вырезом в виде сердца.

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Обретающая популярность, по предсказаниям стилистов, бахрома появилась в образе модели на показе женской линейки Louis Vuitton. Дизайнеры представили наряд с длинными прозрачными рукавами, поверх которого манекенщица надела грубую куртку.

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Дебютная коллекция Алессандро Микеле для Valentino получила положительный отклик от критиков: модные обозреватели разглядели в линейке «Павильон безумцев» одновременно и дань уважения работам самого Валентино Гаравани, и личный почерк любителя гламура Микеле. В результате его работы получилось целых 85 образов, которые модели представили гостям на подиуме, выполненном из разбитого зеркала, за создание которого отвечал художник Альфредо Пирри.