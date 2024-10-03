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Голые звезды, яркие россиянки и возвращение Беллы Хадид. Чем еще запомнилась заключительная Неделя моды?

В Париже завершилась последняя, но не менее интересная Неделя моды. Прошедшие показы заполонили россияне — Алеся Кафельникова принимала участие в показах, Елена Перминова и Кристина Романова веселились на вечеринке BOF, а Наталья Водянова порадовала публику появлением на дефиле Stella McCartney. Параллельно с этим на подиум вернулась Белла Хадид, а ее сестра Джиджи на шоу Vetements повторила знаменитый образ Ким Кардашьян из скотча. Как прошла заключительная Неделя моды — разбираемся в галерее «Ленты.ру».

Голые звезды и возвращение Беллы Хадид: чем запомнилась Неделя моды
© globallookpress.com

© Lenta.ru

Российская супермодель Алеся Кафельникова открыла Неделю моды в Париже на дефиле бренда Weinsanto в культурном центре Жоржа Помпиду. 25-летняя манекенщица прошлась по подиуму в облегающем мини-платье, оформленном ярким принтом и шнуровкой спереди. Позже знаменитость предстала перед публикой в молочном корсете и черном костюме, включавшем жакет нараспашку и брюки с абстрактным рисунком.

© Lenta.ru

Лидер итальянской группы Måneskin Дамиано Давид этой осенью отличился не только своими музыкальными достижениями, но и запоминающимися стилевыми решениями. На дефиле Valentino певец появился в компании другой итальянской исполнительницы Эммы Марроне. Он был в светлом костюме, который отлично гармонировал с голубой рубашкой и кожаными мокасинами. Весь наряд, в том числе обувь и аксессуары, входят в новую, дебютную для Алессандро Микеле коллекцию Valentino.

© Lenta.ru

Нагота, несомненно, проверенный способ привлечения внимание стритстайл-фотографов. Этим воспользовалась солистка группы Paramore Хейли Уильямс, которая прошлась по улицам Парижа в трендовой парке с контрастным воротником, надетой поверх нижнего белья с цветочным принтом.

© Lenta.ru

Показ парижского дома моды Saint Laurent запомнился зрителям не только обилием «голых» нарядов, но и возвращением на подиум американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид после двухлетнего перерыва из-за болезни Лайма, которую ей диагностировали еще в 2012 году. Манекенщица продефилировала перед гостями в костюме в стиле Power dressing, демонстрируя тем самым свою готовность с головой погрузиться в работу.

© Lenta.ru

В то же время старшая сестра Беллы Джиджи Хадид на показе Vetements повторила культовый образ телезвезды Ким Кардашьян, который стал мемом в 2022 году. Тогда предпринимательница посетила шоу Balenciaga в комбинезоне из скотча. Сейчас же Хадид продефилировала в мини-платье из аналогичного желтого скотча компании экспресс-доставки DHL.

Редакторы Vogue при этом отметили, что нынешний показ Vetements напомнил публике, как в 2016 году российский дизайнер Гоша Рубчинский вышел на подиум в мешковатой желтой футболке с красным логотипом почтовой службы. Перформанс модельера вызвал волну критики. Многие модные эксперты выступили против сотрудничества посторонних компаний с брендами одежды, поскольку те получали большую выгоду от партнерства.

© Lenta.ru

Актриса Зои Кравиц посетила шоу Saint Laurent со своим не менее именитым отцом, 60-летним музыкантом Ленни Кравицем. 35-летняя звезда «Меломанки» надела на модный показ из года в год не теряющее актуальности кружевное черное мини-платье, прозрачная ткань которого демонстрировала ее оголенную грудь.

© Lenta.ru

42-летняя российская топ-модель Наталья Водянова пришла на показ британского бренда Stella McCartney в весьма откровенном образе. Манекенщица предстала перед камерами в шубе и платье с сетчатым корсетом. Создательница марки Стелла Маккартни ранее высказывалась о работе с Водяновой, называя ее музой.

«Фото женщины Стеллы, моей музы навеки... Я люблю тебя», — написала дизайнер в одном из своих постов в соцсетях.
© Lenta.ru
«Мои ранние воспоминания о моде начинаются с того, что я рисовал наряды на картоне, вырезал их и делал "модные показы" прямо на моем кухонном столе. Тридцать пять лет спустя это шоу возвращает меня к началу моего видения», — так описывает свое шоу Демна Гвасалия, выпустивший моделей на подиум, который имитировал длинный стол.

Центральными элементами линейки Balenciaga стали силуэт-кокон, придуманный для бренда еще его основателем Кристобалем Баленсиагой, готические образы, наряды в бельевом стиле и примечательные для марки кожаные предметы гардероба.

© Lenta.ru

Парижская Неделя моды, как ни одна другая, богата на представителей индустрии из России. Успешные модели Елена Перминова и Кристина Романова, к примеру, посетили ежегодную вечеринку Business of Fashion BoF 500 в монохромных образах. Перминова предпочла тотально белый наряд с корсетным платьем и кружевными колготками, а Романова, напротив, выбрала черный топ и яркую блестящую юбку.

© Lenta.ru

Вместе с тем тренд на микрошорты и трусы тоже не теряет своей актуальности, о чем заявил бренд Miu Miu, представив на подиуме образ с упомянутым предметом гардероба. Модель нарядили в белую рубашку, темно-синюю кофту из тонкой ткани и необычную двустороннюю ветровку.

© Lenta.ru

В новой коллекции южнокорейского дизайнера Киминте Кимхекима причудливая фантазия встретилась с игривой практичностью. Известный своим нетрадиционным подходом к материалам модельер на этот раз переосмыслил функции карандашей и подушек, сделав их центральными элементами своей линейки. Один из манекенщиков и вовсе вышел на подиум с надписями по всему телу, которые наглядно демонстрировали замысел креативного директора модного дома.

© Lenta.ru

Креативный директор Mugler Кейси Кэдвалладер для создания коллекции весна-лето 2025 вдохновилась садоводством. Модели вышли на подиум в нарядах, оформленных цветами и декоративными элементами в виде капель росы и дождя. При этом генеральный директор марки Эдриан Корсин решил не отходить от характерных для Mugler деталей, а именно — облегающих силуэтов, обнажающих тела тканей и необычных причесок. Некоторые манекенщицы предстали перед зрителями с закрывающими глаза челками. Хип-хоп-исполнительница Карди Би решила поддержать марку и появилась на показе с такой же стрижкой.

© Lenta.ru

Одна из участниц показа британского дизайнера Виктории Бекхэм подтвердила, что тренд на прозрачность не потеряет своей популярности и в 2025 году. Модельер сделала на этом акцент и добавили к образу манекенщицы прозрачные туфли на каблуке.

© Lenta.ru

Перформанс-художница SAGG Napoli стала частью показа Dior и предстала перед публикой в черном укороченном платье с многочисленными разрезами на юбке, накинув при этом на плечи арбалет. По мнению критиков, таким образом дизайнеры сделали отсылку к Олимпийским играм, которые только что прошли в Париже.

© Lenta.ru

Все новое — это хорошо забытое старое. С таким девизом прошел парижский показ Chloé, на которым модели представили публике вдохновленную семидесятыми коллекцию.

«Я хотела запечатлеть в коллекции тоску по лету», — признавалась креативный директор бренда Чемена Камали.

Одна из манекенщиц появилась на подиуме в расшитом кружевом и цветочными аппликациями платье с рукавами-фонариками и квадратным декольте. Наряд демонстрировал ее оголенную грудь — кстати, подобные прозрачные образы стилисты называют одним из главных трендов осени.

© Lenta.ru

Одна из гостей парижской Недели моды привлекла внимание уличных фотографов экстравагантным нарядом. Женщина надела хлопковое белое платье с длинными рукавами и воланами. Дополнял образ чепчик из аналогичного материала и красные лаковые туфли с вырезом в виде сердца.

© Lenta.ru

Обретающая популярность, по предсказаниям стилистов, бахрома появилась в образе модели на показе женской линейки Louis Vuitton. Дизайнеры представили наряд с длинными прозрачными рукавами, поверх которого манекенщица надела грубую куртку.

© Lenta.ru

Дебютная коллекция Алессандро Микеле для Valentino получила положительный отклик от критиков: модные обозреватели разглядели в линейке «Павильон безумцев» одновременно и дань уважения работам самого Валентино Гаравани, и личный почерк любителя гламура Микеле. В результате его работы получилось целых 85 образов, которые модели представили гостям на подиуме, выполненном из разбитого зеркала, за создание которого отвечал художник Альфредо Пирри.

Тренды
Давид Дамиано
Эмма Марроне
Кристина Романова
Алеся Кафельникова
Демна Гвасалия
Елена Перминова
Белла Хадид
Гоша Рубчинский
Виктория Бекхэм
Ким Кардашьян
Наталья Водянова
Louis Vuitton