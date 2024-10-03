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Эмили Ратаковски похвасталась прессом на рекламных снимках

Американская модель Эмили Ратаковски похвасталась прессом на снимках для рекламы бренда Kurt Geiger. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Эмили Ратаковски похвасталась прессом на рекламных снимках
© Lenta.ru

33-летняя манекенщица позировала в костюме, состоящем из топа на широких бретелях и велосипедках. При этом знаменитость продемонстрировала подтянутую и стройную фигуру. Кроме того, Ратаковски надела сапоги до колена и на каблуках.

Вдобавок стилисты распустили и уложили ей волосы, а визажисты нанесли макияж в нейтральных тонах.

В сентябре Ратаковски обнажила грудь на фото без штанов. На размещенных кадрах она предстала в полупрозрачных кружевных трусах с заниженной талией черного цвета.

Тренды
Эмили Ратаковски