Эксперты рассказали о мерах безопасности в косметических и тату-салонах

Эксперты отмечают, что современные салоны красоты предоставляют множество услуг: уход за лицом и телом, пилинги, маникюр, педикюр, наложение искусственных ногтей, пирсинг, татуаж и другие. Не менее широк и список инфекционных заболеваний, которые могут распространяться при недостаточном соблюдении профилактических санитарно-эпидемиологических мероприятий.

В частности, через воздух и через прямой кожный контакт с инфицированными людьми передаются: чесотка, педикулез, стригущий лишай, герпес и ветряная оспа. А через нестерильный инструмент от одного клиента к другому и контакт с кровью инфицированного человека можно подхватить гепатит и ВИЧ.

Избежать этого помогают меры профилактики. К ним относятся: использование индивидуальных разовых инструментов, лезвий, салфеток, санитарная обработка полотенец и другого используемого парикмахерского белья, обработка инструментов для каждого посетителя. В частности, инструменты, применяемые для манипуляций на коже и ногтях, подлежат предстерилизационной очистке, дезинфекции и стерилизации по тем же методикам, как в процедурном кабинете медицинского учреждения.

Также работники салона красоты должны регулярно проходить профилактические медосмотры и вакцинироваться в соответствии с национальным календарем прививок, в том числе против гепатита В. Необходимо и строгое соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил при эксплуатации помещений, оборудования, использовании инструментов и средств индивидуальной защиты при оказании услуг.

Клиенту при посещении салона красоты полезно обратить внимание на несколько важных моментов.

Например, для всех манипуляций, которые могут привести к повреждению кожных покровов и слизистых оболочек, обязаны использовать стерильные инструменты и материалы. Ванны для ног после каждого посетителя должны протирать дезинфекционным средством, а ванночки для рук следует полностью погружать в дезинфицирующий раствор.

В кабинетах для маникюра, педикюра, пирсинга, пилинга, татуажа и косметических услуг должны быть инструменты или одноразовые аналоги для каждого посетителя.

Инструменты, марлевые салфетки, ватные шарики, а также другие расходные материалы обрабатывают в стерилизаторах в специальной упаковке. В ней же они потом и хранятся. Причем на пакете должна быть указана дата стерилизации.

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