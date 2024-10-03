Зендея появилась на Неделе моды в экстремально короткой юбке

Американская актриса Зендея появилась на Неделе моды в Париже в откровенном образе. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

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27-летняя знаменитость посетила показ модного дома Louis Vuitton в жакете с глубоким V-образным декольте в сочетании с экстремально короткой юбкой розового цвета. Наряд телезвезды дополнили колготки в сетку и туфли на каблуках, а в руках она держала небольшую сумку. На губы инфлюэнсеру нанесли яркую красную помаду, а завершили ее образ несколько аксессуаров Bvlgari.

В мае Зендея снялась в откровенном образе для австралийской версии журнала Vogue. Тогда актриса предстала перед камерой в топе с длинными рукавами, который она надела на голое тело, и трусах с высокой посадкой люксового бренда Schiaparelli.