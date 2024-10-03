Стилист рассказала, как выбрать сумку-таксу

В этом сезоне стоит обратить внимание на сумку-таксу насыщенных и глубоких цветов, например бордо, винных оттенков, изумрудного, чернильно-синего и коричневого. Об этом «Москве 24» рассказала стилист Мария Смирнова-Ковалевская.

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По ее словам, такая сумка позволит экспериментировать с любыми образами и подойдет даже для делового стиля. В случае, если хочется приобрести вариант базовых цветов, стилист советует выбрать не привычную гладкую кожу, а с выделкой под рептилию.

«Также хорошим выбором станет сумка из замши: она отлично впишется в находящийся сейчас на пике стиль бохо. С такой моделью можно надеть казаки, джинсы, блузу с воланами и получить трендовый осенний образ», — добавила Смирнова-Ковалевская.

Эксперт также рекомендует добавить пару деталей на ручку сумки, для этого подойдут брелоки, платки и разнообразные обвесы.

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов до этого назвал трендом носить целлофановые пакеты вместо сумок. Он также перечислил бренды, которые использовали трендовый аксессуар: Balenciaga, Moschino, Magliano, Undercover, Bottega Veneta.

Ранее сообщалось, что Кети Топурия вышла на публику с сумкой за 2 млн рублей.