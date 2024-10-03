Валерия рассказала, какие процедуры делает у косметолога

Певица Валерия в интервью изданию Teleprogramma.org рассказала, какие процедуры делает у косметолога.

56-летняя Валерия призналась, что из-за нехватки свободного времени она делает только аппаратные процедуры, поскольку они не требуют частого посещения специалиста. Певица подчеркнула, что косметолог у нее стоит на последнем месте. Прежде всего, поддерживать молодость народной артистке России помогают правильное питание и спорт.

«Стараюсь следить за тем, что ем. Каждый день обязательно нахожу время на физические нагрузки — фитнес или йогу. Это уже стало рутиной», — рассказала знаменитость.

В мае Валерия назвала себя категорической противницей пластических операций в 30 лет. Артистка подчеркнула, что в нынешнее время ценится естественная внешность, поэтому она не понимает, зачем девушки идут на пластику. Знаменитость ужаснулась от того, что сейчас к пластическим хирургам ходят, как «на массаж». В то же время поп-исполнительница не исключила, что хирургическое вмешательство допустимо в некоторых случаях.

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