Владивосток стал точкой притяжения пластической хирургии

В столице Приморья завершил работу Тихоокеанский форум. На три дня Владивосток стал экспертной площадкой для пластических и челюстно-лицевых хирургов, дерматовенерологов, косметологов, комбустиологов, онкологов и других представителей смежных специальностей из Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Тихоокеанский форум объединил специалистов из 15 стран мира и 74 регионов России. Более 110 участников из России, Китая, Вьетнама, Кореи, Таиланда и США подготовили обширную научную программу из 33 научных и образовательных секций.

В своем приветственном слове министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко выделил одно из важнейших направлений программы форума - безопасность обращения медицинских изделий и регулирование обращения продуктов инъекционной косметологии, добавив, что в настоящее время такая специальность, как пластическая хирургия находится на высоком уровне развития.

В свою очередь, главный внештатный специалист пластический хирург министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения г. Москвы, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова отметила присутствие на форуме большой делегации из Китая. С ее представителями заключено соглашение о сотрудничестве, что позволит осуществлять информационный обмен и эффективно использовать технические и медицинские научные ресурсы стран.

Одним из ключевых событий форума стало выступление уникального хирурга из Поднебесной Сяопинь Женя - мирового эксперта в области аллотрансплантации комплексов тканей. Он выступил с двумя уникальными лекциями и поделился последними достижениями в области аллотрансплантации головы и кистей рук.

Участники сессий пообщались на такие темы как восстановительная хирургия после онкологии, применение передовых технологий в пластической хирургии при военных травмах, безопасность в пластической хирургии и косметологии, эстетическая хирургия, лечение гиперпигментации, атопического дерматита и многие другие.

"Организаторам удалось собрать лучших специалистов, причем не только из России, но и из Китая, Юго-Восточной Азии. У каждого огромный багаж опыта, можно чему-то поучиться и подчерпнуть что-то для себя", - поделился хирург, онколог, маммолог Андрей Пасечник.

Большой интерес вызвала программа Китайской делегации - в зале не было свободных мест. А на самой площадке мероприятия расположилась тематическая выставочная экспозиция, в которой приняли участие более 20 ведущих производителей и дистрибьюторов медицинской продукции.