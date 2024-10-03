Аманда Холден появилась на публике в ультракоротком платье

Популярная британская ведущая Аманда Холден появилась на публике в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 53-летнюю знаменитость, когда та направлялась на вечеринку. Она предстала перед камерами в ультракоротком черном платье из денима, оформленном небольшими бантами спереди и белыми лямками. Также на ней были остроносые черные туфли и жемчужное ожерелье.

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Кроме того, на размещенных кадрах видно, что визажисты сделали телезвезде макияж в стиле smoky eyes, а стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в объемные локоны.

В августе Аманда Холден также показала фигуру в откровенном виде. Тогда ведущая поделилась кадрами с фототессии на яхте, на которых попозировала в золотистом купальнике.