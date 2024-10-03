Покупатели возмутились ценами на одежду одного российского бренда

Покупатели возмутились стоимостью одежды из ассортимента одного российского бренда. Соответствующее видео опубликовано в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша Сандра опубликовала видео из магазина 12 STOREEZ, в котором показала цены на некоторые товары марки. Больше всего клиентку заинтересовало пальто за 260 тысяч рублей, а также джинсы за 90 тысяч рублей.

«Мальдивы или пальто из 12 STOREEZ?» — иронично подписала публикацию инфлюэнсер.

В итоге видео девушки стало вирусным, набрав 1,5 миллиона просмотров, и вызвало шквал негодования у зрителей.

«В какой момент они возомнили себя Chanel», «Я не понимаю, у них правда кто-то покупает вещи? На кого рассчитаны такие ценники?», «Они рехнулись в край. Качество не соответствует ценам», — высказывались комментаторы.

Ранее в октябре ностальгический брелок популярного бренда за 45 тысяч рублей разгневал 30-летних.