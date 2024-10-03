Стали известны детали предстоящего модного шоу Victoria's Secret

Это будет первый за шесть лет показ бренда. Модное шоу Victoria’s Secret состоится уже 15 октября в Нью-Йорке. Ожидается, что на нём будут присутствовать все «ангелы», а также новые модели. Так, новую коллекцию Victoria’s Secret представят Джиджи Хадид, Тейлор Хилл, Кэндис Свейнпол и многие другие.

Известно, что перед началом шоу пройдёт «розовая дорожка», на которой появятся звёздные гости. В этот раз тематикой показа станет гламурный шик. Музыкальным хедлайнером события выступит Шер. Имена других артистов, которые споют во время показа, пока держатся в секрете, однако все они однозначно женские. Предполагается, что на шоу могут появиться Кэти Перри, Рианна и Майли Сайрус.