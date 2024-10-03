Разбираемся со стильными кроссовками этой осени

Для каждого вида обуви есть свое время и место. Несмотря на то, что каблуки, мокасины, сабо, сапоги на плоской подошве и тяжелые ботинки обладают неоспоримым стилем, мы отдаем предпочтение кроссовкам, когда речь идет о повседневной обуви. Универсальные по дизайну, кроссовки легко носить с любой одеждой — в том числе, формальной, подчеркнуто женственной и романтичной. Выясняем вместе со тилистом Машей Ведерниковой, какие модели актуальны этой осенью.

Звериный принт

Дикие животные принты как нейтральных, так и смелых расцветок вошли в моду в 2024 году, а осенью кроссовки с леопардовым принтом вовсю поднимаются на новую ступеньку моды.

«В этом году мы наблюдали возрождение леопардового принта, и можно ожидать, что он останется в тренде до 2025 года. Это простой способ включить принт в свой наряд, к тому же он нейтрален, поэтому его легко воспринимать и сочетать с любыми другими цветами», — говорит стилист Маша Ведерникова.

Не любите леопардовые пятна? Стоит поэкспериментировать со змеиной кожей и крокодиловыми акцентами на кроссовках. Носить все это хорошо с монохромным нарядом (черный, белый, красный), с джинсами (извечная классика), тренчем, длинным пальто или бомбером.

Текстуры «пушистой» замши

Замшевые кроссовки стали краеугольным камнем стиля 2024 года благодаря ведущим обувным брендам. Для осени больше всего актуально нечеткие, как бы слегка поплывшие силуэты.

«Эта ретро-обувь удивительно универсальна: вы можете надеть ее с платьем, юбкой или костюмом, а можете смикосовать с брюками нейтрального цвета».

При выборе осенней одежды стилист советует отдать предпочтение более холодным и темным оттенкам, таким как темно-синий, бордовый, изумрудный и шоколадный.

Бордовые кроссовки

Оксблад — насыщенный бордовый оттенок — пожалуй, самый популярный цвет осени в этом году. Бордовый — это новый черный, поэтому носить такую обувь следует по всем правилам и канонам, которые относятся к монохрому. Другими словами, кроссовки оттенка оксблад можно надевать с чем угодно — не прогадаете.

«Кстати, в топе — крупная черно-белая клетка, получается изумительное и нарядное сочетание с бордовым», — напоминает стилист.

Металлические кроссовки

Они тоже были в моде на протяжении всего 2024 года и не собираются сбавлять обороты по мере движения по осени к зиме. Они легко сочетают в себе стиль и универсальность. В паре с классическими джинсами для непринужденного образа, джоггерами для спортивного отдыха или юбкой для придания блеска — эти кроссовки добавят современную изюминку любому наряду.

Ретро-атлетика

Говоря о ретро-кроссовках, модные эксперты сходятся во мнении, что повседневная обувь, вдохновленные винтажными мотивами, будут оставаться в тренде до следующего года.

«Спортивные кроссовки, особенно классические теннисные и футбольные, будут фаворитами осени благодаря своей вневременной привлекательности и универсальному стилю», — делится стилист.

Разноцветные кроссовки

В сочетании с базовым платьем, свободной футболкой, брюками или джинсовой юбкой макси выглядит великолепно и не выходит за рамки «девчачьего» стиля. Такие кроссовки добавляют потрясающий цветовой акцент в наряд, который нуждается в дополнительной изюминке, чтобы создать модный образ.

Кроссовки «Папа в спортзале»

Вот мы и дожили до времен, когда в наших лентах появляется не эклектичный «дедушкин тренд», а кроссовки «папа в спортзале». Это те самые массивные и неуклюжие кроссовки, в которых ваши родители ходили в спортзал в 90-е годы, только в крутом исполнении.

Изначально, конечно, они были созданы как пара одежде для активного отдыха, но сегодня они возникли на радарах всех модников, часто в паре с обтягивающим тело трикотажем, а иногда и с длинными юбками, джинсами или чтобы добавить изюминку в более мужской наряд «девушки-босса».

Непринужденные кеды

Хотите создать более непринужденный образ или чтобы обувь была элементом наряда, а не главным героем? Посмотрите на некоторых звезд в обычной жизни. Простые кеды с широкими брюками или джинсами или нарядами, в которых есть еще один элемент — например, блейзер или тренч нейтрального цвета, — и это придаст образу сдержанный стиль.