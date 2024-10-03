Образ Собчак с сумкой за полмиллиона рублей высмеяли в сети

Образ журналистки и телеведущей Ксении Собчак с сумкой за полмиллиона рублей высмеяли в сети фразой «купите хороший вкус». Соответствующие фото и комментарии появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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42-летняя знаменитость разместила серию снимков, на которых предстала в пальто с изображением лиц и платье бренда Comme des Garçons. Помимо этого, звезда надела черные сапоги на плоском ходу до колена и солнцезащитные очки.

В качестве аксессуаров она выбрала многочисленные украшения и сумку Louis Vuitton, которую создавали в коллаборации с японским мультипликатором Такаси Мураками в 2003 году. Известно, что стоимость данного изделия на платформе для ресейла дизайнерских вещей Oskelly составляет 495 тысяч рублей.

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Пользователи сети не оценили внешний вид Собчак, о чем написали в комментариях под постом.

«Ксения Анатольевна, продайте эту сумку», «Хороший вкус купите», «Безвкусица... как занавеска какая-то, неужели нельзя одеться красиво», «Сумка сумкой, но сами Вы не про моду», «Тот случай, когда деньги есть, а вкуса нуль», — высказались они.

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Ранее Собчак вышла в свет с сумкой за 580 тысяч рублей. Журналистка пришла на премьеру международной экшн-драмы в сером удлиненном жакете из утепленной ткани, легкой голубой мини-юбке и кивере.