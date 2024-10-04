Жизель Бюндхен показала откровенное декольте в рекламе модного бренда

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен снялась в откровенном виде для рекламной кампании модного бренда Zara. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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44-летняя манекенщица примерила образ итальянской актрисы Моники Витти. Так, Бюндхен предстала в жилете с глубоким декольте, показав на камеру полуобнаженную грудь. Кроме того, она надела черную шубу и парик с короткими прядями.

Вдобавок во время съемки знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в классических брюках и рубашке, оформленной открытыми плечами и длинным шлейфом.

© Соцсети

В августе Жизель Бюндхен приняла участие в рекламной кампании модного бренда Colcci. Тогда супермодель снялась в топе-бандо и юбке длины мини из денима.