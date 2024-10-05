Как проходит Неделя моды в Москве

В Центральном выставочном зале «Манеж» проходит Неделя моды. Днем ранее ее предварил модный саммит BRICS+ Fashion Summit в зале «Зарядье», куда съехались гости стран БРИКС. Саммит оценивает влияние национального и культурного наследия стран БРИКС и развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды.

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Уже появились первые отклики участников.

«Особенно меня поразил один бренд из Мьянмы, — рассказывает дизайнер из Катара Гиллс Манджулаешми. — Просто удивительно, как дизайнерам удалось органично вплести в коллекцию одежды 3D-аппликации. Это удивительно, когда вы видите смешанные культуры. Я думаю, что БРИКС может играть роль в обмене культурами в такой же мере и более активно продвигаться на глобальной платформе».

Дизайнеры отмечают, что будущее за идентичностью и оригинальностью, которую можно найти, обратившись к этнике. Рынок перенасыщен однотипными вещами, и, безусловно, будут выигрывать такие бренды и марки, которые используют нечто аутентичное, что-то необычное, что позволит выделиться среди других.

В программе Московской недели моды — 80 показов известных и молодых брендов, лекции экспертов, открытый маркет, бизнес-шоурум и фестиваль тематического короткометражного кино.

Уже прошли показы российского бренда Loom by Rodina. Этот проект создан художником Светланой Родиной. Дизайнер активно использует российские народно-художественные промыслы, искренне считая, что они составляют наибольшую ценность в российской модной индустрии. Кружево, вышивки, художественная роспись и другие промыслы автор адаптирует под современную моду в своём бренде. Свою одежду представил Nitin Bal Chanuan — один из самых инновационных и ультрасовременных брендов одежды класса люкс в Индии. В 2007 году он получил награду «Дебют года» на Индийской неделе моды.

С нетерпением гости ждут бразильскую коллекцию Maison Revolta, вдохновленную первой женщиной в космосе — Валентиной Терешковой. Капсульная коллекция получила название Valentina. Она — гимн русской женщине, которая смогла сделать то, что казалось невозможным, — покорила космос. Можно заметить, что в коллекции преобладают повседневные наряды, идеально вписывающиеся в современный стиль.