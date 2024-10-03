Имбирь и глина против расширенных пор: как вернуть коже красоту

Одна из самых больших проблем людей с жирным типом кожи — расширенные поры. С ними довольно непросто бороться и также сложно скрыть. Косметолог Виктория Усиевич рассказала нам о причинах подобной особенности кожи и подсказала основные способы их корректировки.

Почему у нас расширяются поры

Как правило, речь идет о жирной коже, для которой характерно появление расширенных пор. Нормальная кожа также может «отличиться» зонами, где поры будут слишком уж заметными.

Виктория: «Девушкам с сухой кожей повезло больше — у них не бывает расширенных пор, однако, раньше всех они сталкиваются с морщинками».

Что же провоцирует поры расширяться? Самая частая причина — отсутствие должного ухода. Кожный жир накапливается в порах, к нему добавляется оставшаяся косметика и в итоге мы получаем комедон. Не стоит забывать и о том, что жирная кожа быстро грубеет, отсюда проблемы с порами.

В некоторых случаях, по словам нашего эксперта, речь идет о генетической предрасположенности. Но это совсем не означает, что вы можете игнорировать уход за кожей.

Глубокое очищение

Если вы столкнулись с проблемой забитых пор, вам необходимо прилагать чуть больше усилий по очищению кожи. Простыми пенками и мягкими гелями поры не очистить, а потому присмотрите средство с AHA-кислотами, которое необходимо использовать в проблемных зонах. В дополнение косметолог рекомендует применять глиняные маски, в частности из голубой глины. Они прекрасно справляются с размягчением и очищением кожи. Если же у вас нет возможности посетить косметолога для глубокой чистки, воспользуйтесь специальными мануальными средствами для очищения пор.

Используем эксфолианты

Подобные средства позволяют отлично отшелушить кожу и размягчить ее. Жирная кожа требует не только грамотного очищения, но и регулирования выработки кожного жира. Для этого стоит проконсультироваться с косметологом, который посоветует домашний уход на основе кислот или цинка.

Контролируем рацион

Углеводы и большое количество сахара — прямой путь к проблемам с кожей. Помимо расширенных пор, при тако рационе вас ждет обострение акне и другие неприятности в виде ухудшения состояния кожи. Чтобы помочь ей изнутри, наш эксперт рекомендует обратить внимание на специи, которые помогают регулировать выработку секрета. К ним можно отнести имбирь, орегано, корицу и гвоздику. Также отличным помощником для кожи будет зеленый чай и рыбные блюда, содержащие большое количество омега−3.