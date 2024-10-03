Девушка Роналду снялась для журнала, используя модные сумки вместо одежды

Испанская модель и блогерша аргентинского происхождения Джорджина Родригес снялась в откровенной рекламе модного бренда Guess. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

На размещенном снимке 30-летняя возлюбленная футболиста Криштиану Роналду предстала без одежды и нижнего белья. Манекенщица позировала перед камерой, прикрыв обнаженные части тела сумками из ассортимента упомянутой марки. При этом ее образ дополнили массивное золотое колье в виде цепи, серьги и браслет.

Для съемки визажисты оформили знаменитости графичные черные стрелки и нанесли на губы нюдовую сияющую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в объемную прическу.

В сентябре сообщалось, что папарацци запечатлели полуобнаженных Криштиану Роналду и Джорджину Родригес во время отдыха на яхте.