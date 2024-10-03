Певица LYUDMI рассказала об уходе за волосами

Автор и исполнительница собственных песен LYUDMI — открытие года. Ее карьера началась с песни «Валенки», а сейчас у девушки уже внушительная армия поклонников, которые восхищаются не только ее творчеством, но и внешностью.

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Как говорит сама «русская Рапунцель», волосы для нее — важная часть имиджа.

«Волосы — это не просто часть нашего тела, это отражение нашего стиля, нашего характера, нашего внутреннего мира. Для меня — это важный элемент образа, который помогает выразить мою индивидуальность и создать желаемый настроение», — рассказывает LYUDMI.

И делится с Womanhit своими бьюти-секретами.

Генетика: фундамент красоты

«Конечно, генетика играет огромную роль. Мне повезло наследовать от своих родителей густые, крепкие волосы. Но я понимаю, что на одной генетике далеко не уедешь. Чтобы волосы всегда выглядели здоровыми и красивыми, нужен комплексный подход».

Уход: ключ к роскошным волосам

«Я использую качественную косметику для волос, регулярно делаю салонные процедуры и стараюсь не травмировать их лишний раз. Я использую шампунь, кондиционер и маску для волос — ее наношу один раз в неделю».

Салонные процедуры

«Раз в месяц я стараюсь делать уход в салоне. Многие сейчас рекомендуют новомодный „Токио“, но я отдаю предпочтение „Счастью для волос“. Эта процедура делает волосы более блестящими, гладкими и увлажненными».

В переходные периоды смены сезонов певица использует систему 4. Она помогает укрепить волосы и сделать их более устойчивыми к внешним факторам.

Бережная забота

«Самое главное — не травмировать волосы лишний раз. Если можно высушить их только феном без утюжка, я делаю именно так. Всегда использую термозащиту. Не выхожу с мокрой головой в холодный сезон, потому что это может привести к простуде и повреждению волос».

Разные образы — разные прически

Певица любит экспериментировать с прическами. Иногда она носит длинные распущенные волосы, иногда собирает их в пучок или косу.