Эксперт рассказал, безопасна ли одежда из переработанного материала

В рамках развития промышленности, человечеству требуется огромное количество одежды. Для поддержания отрасли на плаву одежда обновляется несколько раз в год за счет как климата, так и моды ради. Производство натуральных материалов требует ресурсов и люди всегда пытались удешевить задачу — чтобы вырастить 1 кг хлопка, понадобится от 7 000 до 29 000 литров воды. Об этом «Газете.Ru» рассказали руководитель рециклинг-оператора Creator Solutions Дмитрий Духовников и дизайн-директор экспериментального цеха женской одежды BAHAR DESIGN Христина Судник.

«В начале 20-го века пошли эксперименты с синтетическими материалами, на основе нефтепродуктов, так появился полиэстер. Ныне — 65% текстиля производится из синтетических волокон, большинство — полиэстер. Полиэтилентерефталат (ПЭТ) — субстанция из которого делают как полиэстер, так и пластиковые бутылки, дорожает и разлагается столетия», — объяснили они.

Человечество за последние года подразбогатело, одежду не занашивают до дыр, а выбрасывают, что привело к увеличению текстиля на свалках. Так, в пустыне Атакама в Чили есть грандиозная свалка выброшенной одежды — в 2021 году туда попало около 39000 тысяч тонн. В поисках сырья, да и в поддержке экологии, люди начали переработку подобных материалов, также это превратилось в бизнес — рециклинг.

«Сырье, как правило — пластиковые бутылки (ПЭТ). В процессе рециклинга создается полиэстр, а из него шьется одежда. Целиком либо в переплетении с другими материалами. Сейчас стало модным использовать бутылки, выловленные в океане — Recycled ocean plastic bottles. Саму б/у одежду не переработаешь в новую — очень дорого, в ней много различных компонентов, однако можно пустить на материалы для строительства — на промышленную вату. Пластиковые бутылки (ПЭТ) моют, крошат в гранулу и потом превращают в нить, и шьют вещи. Со знаком — Recycled либо recycled polyester», — рассказал Духовников.

По словам Судник, этот материал безопасен, так как это тот же обычный полиэстер, только из ПЭТ, полученный из вторматериала.