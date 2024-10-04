Индия на саммите моды в Москве представит текстильные инновации

Индийская индустрия моды на начинающемся в Москве международном форуме BRICS+ Fashion Summit намерена представить наработки страны по объединению инноваций с текстильным наследием. Об этом ТАСС сообщил председатель Совета по дизайну одежды Индии Сунил Сейти, который возглавляет индийскую делегацию на саммите.

"Цель состоит в том, чтобы люди во всем мире обратили внимание на новую Индию, которая продвигается вперед в области инновационной моды, сохраняя при этом индийское текстильное наследие", - сказал он.

По его словам, в прошлом сезоне на первом BRICS+ Fashion Summit, который прошел в Москве с 28 ноября по 2 декабря, "была проделана великолепная работа". Тогда была достигнута договоренность о заключении соглашения с Московской неделей моды о сотрудничестве и двустороннем обмене. Как считает Сейти, и в 2024 году "диалог с другими странами поможет Индии двигаться к своей цели - популяризации индийской моды".

Участие в BRICS+ Fashion Summit подтвердили представители более 100 государств. Программа форума состоит из деловой части, выставки "Наследие" о влиянии культуры стран БРИКС, государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды и обучающего интенсива для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов. Деловая программа будет посвящена международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и другим темам.

Организованный под эгидой Московской недели моды форум призван стать центром делового общения ведущих профессионалов индустрии, экспертов, специалистов легкой промышленности, журналистов, блогеров, преподавателей и молодых дизайнеров из разных стран.