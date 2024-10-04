Стартовала Московская неделя моды - прямая трансляция

С 4 по 9 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» проходит третья Московская неделя моды. В программе — показы известных и молодых брендов, лекции экспертов, открытый маркет, бизнес-шоурум и фестиваль тематического короткометражного кино. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

© Пресс-служба «Фонда моды»

У участников и гостей события есть возможность познакомиться с локальными брендами из 36 регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Калмыкии, Чувашии, Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской, Нижегородской, Кемеровской, Новосибирской и Самарской областей.

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Организатор Московской недели моды – Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.