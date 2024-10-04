Как ухаживать за кожей стоп

Уход за кожей ног требует особого внимания, потому что стопы можно назвать маркерами нашего здоровья. Менеджер по продуктам космецевтической компании Clean+ Евгения Пугачёва рассказала нам, что может повлиять на состояние кожи, и какой уход будет наиболее эффективным.

Детали нездоровья

Чтобы кожа ступней начала шелушиться и трескаться, хватит нескольких факторов. Это может быть реакция на хлорированную воду или неправильный подбор уходовых средств. Достаточно помыть ноги щелочным мылом, чтобы липидный слой на ступнях нарушился, и эпидермис начал пересыхать. Летом кожа стоп реагирует на пыль, жару и влагу. Зимой она перегревается или переохлаждается с теми же последствиями.

Чрезмерный уход так же вреден для кожи стоп, как и его отсутствие. По правилам обрабатывать стопы пемзой или абразивными пилками не следует чаще раза в неделю. При излишней обработке, тем более ежедневной, клетки эпителия регенерируются быстрее, чем обычно, и ороговение усугубляется после каждой процедуры, что приводит к появлению болезненных глубоких трещин.

Пора к врачу

Состояние кожи может зависеть от злоупотребления алкоголем и курением и от последствий популярных диет, когда из рациона исключаются жиры, которые участвуют в образовании липидного барьера. Недостаток жидкости также влияет на состояние эпидермиса. Меньше литра воды в день – и результат на ногах.

В числе прочих причин – проблемы, которые требуют врачебного наблюдения. Например, генетический фактор (тот же ихтиоз часто передаётся по наследству), гормональные перестройки при беременности и климаксе. Также стоит напомнить про аутоиммунные заболевания – неинфекционные дерматозы (гиперкератоз, псориаз, кератодермия) и про грибковые поражения ногтей и стоп.

Ситуация SOS!

Если кожа на стопах огрубела, и на ней появились трещины, в первую очередь необходимо обратиться к дерматологу, гинекологу и эндокринологу, чтобы исключить заболевания, перечисленные выше, и сдать соответствующие анализы. По их результатам можно будет понять, необходимо вам комплексное лечение или трещины на ступнях – косметическая проблема. Если со здоровьем всё в порядке, пора подбирать уход, который поможет коже снова стать гладкой и красивой. Нам нужно глубокое увлажнение со средствами, содержащими пантенол и мочевину.

Пантенол

Незаменимый ингредиент при производстве увлажняющей косметики. По сути это растворимый провитамин В5. Он относится к витаминам группы В и отвечает за полноценный обмен веществ. Основное его количество мы получаем с пищей, но необходимо подпитывать кожу ещё и снаружи. В5 помогает справиться с негативными проявлениями окружающей среды, защищая кожу как невидимый зонтик. Пантенол способствует быстрому заживлению микротравм кожи и воспалений.

Мочевина

Пусть вас не смущает название этого компонента – мочевина давным-давно синтезируется и справляется со своими обязанностями более чем эффективно. Основная функция мочевины – не дать влаге покинуть кожу. Молекулы мочевины переносят воду в верхние слои эпидермиса, помогая ему оставаться увлажнённым, и улучшают его структуру. После регулярного применения средств с мочевиной кожа регенерируется, становится гладкой и наполняется влагой.

Сочетание пантенола и мочевины даёт замечательные результаты и при курсовом и при регулярном применении. Отдельно средства с мочевиной можно использовать на постоянной основе, а пантенол лучше справится с проблемой при обострениях.

Близится похолодание, и надо позаботится о питании и увлажнении кожи, подбирая средства с чуть более плотной текстурой, которые помогут удержать влагу в эпидермисе, и не допустят её испарения. Оптимальное решение для этого периода – крем-воск. Его нежная текстура помогает средству хорошо впитываться и доносить полезные компоненты до глубоких слоёв эпидермиса. Восковая основа защищает кожу от микроповреждений и остаётся на ней тончайшим незаметным слоем, не давая влаге испаряться под воздействием сухого воздуха и перепада температур. Если крем-воск содержит пантенол и мочевину, его регулярное применение поможет справиться с проблемой трещин и ороговения в короткие сроки.

Ходите легко и нежно!