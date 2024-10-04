Дочь Алсу снялась в платье матери

Дочь Алсу снялась в платье певицы. 16-летняя Микелла позировала в облегающей комбинации с анималистичным принтом и поделилась в личном блоге кадром, снятым в номере отеля.

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«Что?! Огонь. Слишком красиво», — прокомментировала знаменитая мать девушки.

У звезды трое детей: помимо Микеллы, она воспитывает 18-летнюю Сафину и 8-летнего Рафаэля. Артистка рассказывала, что у дочерей мало свободного времени — они уделяют больше внимания учебе и практически в совершенстве знают китайский и французский языки. По словам певицы, младшая девочка пошла по ее стопам и увлеклась музыкой, а старшей ближе точные науки, она планирует стать врачом.

Алсу родила детей от бизнесмена Яна Абрамова. В мае 2024 года стало известно, что знаменитость подала заявление на развод. Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с Анастасией Решетовой. Исполнительница оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой модели о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». Артистка публично назвала любовницу Абрамова девушкой древнейшей профессии. А 27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары.

Ранее поклонники Алсу пожалели ее бывшего мужа.