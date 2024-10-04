Наталья Фриске показала себя в купальнике после операции

Наталья Фриске не боится пластических операций. После родов девушка решилась на подтяжку груди и ушивание диастаза. Наталья хочет выглядеть великолепно в своем возрасте и с удовольствием любоваться на фигуру в отражении в зеркале.

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От подписчиков Наталья не скрывала, что будет врачебное вмешательство. Она делилась подготовкой к операции и в подробностях рассказывала, что будет делать. По словам Фриске, она решила сделать себе такой подарок на день рождения. После операции Наталья также сразу же вышла на связь, заявив, что все прошло хорошо.

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Певица сейчас восстанавливается, но это не мешает ей уже хвастаться результатами проделанной работы. К себе в микроблоге она выложила снимки в купальнике за разные года. Разница колоссальная!

«Не зря же я сделала операцию? Как думаете?» — кокетничает девушка.

В комментариях публика отметила, как же сильно преобразилась певица. Все восхищаются ее смелостью и прекрасной фигурой.