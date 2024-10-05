Супермодель Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании Zara. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) бренда.

© Газета.ru

Ирина Шейк снялась в пышной коричневой шубе на голое тело. Волосы ей уложили назад и сделали макияж в коричневых оттенках. На других фото она позировала в пальто из шерсти, платье с высоким горлом, жакете и костюмах.

«Русская краса», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

В сентябре Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании бренда Helmut Lang. Супермодель предстала перед камерой с короткой стрижкой с рваной челкой. Интернет-пользователи раскритиковали внешний вид звезды. Один из подписчиков заявил, что она похожа на «алкашку».

Ирина Шейк живет в США и растит дочь от актера Брэдли Купера. Девочка родилась в марте 2017-го. Спустя два года знаменитости расстались. После разрыва артист и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом. На днях модель заметили на прогулке с дочерью.