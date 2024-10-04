Чем красить губы каждый день: помады, блески и бальзамы

Мы уверены, что осенью на губах круто смотрится и матовая помада, и насыщенный блеск с эффектом 3D-объема. Собрали такие средства в нашей новой подборке.

© Super.ru

Многофункциональный оттеночный бальзам-слайдер Lipsleek, Braye

Бальзам упакован в слайдер-жетон на цепочке, который можно повесить на сумку: тут вам и стильный аксессуар, и средство для макияжа в духе корейских бьюти-трендов. Использовать средство можно по назначению — на губах, или же наносить на щеки вместо румян. Интенсивность оттенков варьируется: один слой даст максимально естественный результат, а два-три — более насыщенный цвет.

Сатиновая помада, Pat McGrath Labs

За счет пластичной кремовой консистенции помада в одно касание ложится на губы. В результате получается ровное сатиновое покрытие. Для питания и увлажнения кожи в формулу также добавили растительный коллаген и масло маракуйи.

Бальзам Read My Lips, RAD

Бальзам с ухаживающей формулой комфортно ощущается на губах и защищает их, предотвращая сухость и шелушение. Средство слегка подчеркивает естественный оттенок губ и придает мягкий блеск.

Увлажняющий блеск Lumi Crystal, Cosmedix

Необычная формула блеска содержит жидкие кристаллы и пептиды. С их помощью губы выглядят объемнее и более гладкими, получают мощный заряд увлажнения и красиво блестят.

Кремовая губная помада Creme Me As I Am Lipcolor, Colorbar

Помада с функцией праймера создает на губах гладкое покрытие с эффектом блеска. Для простоты использования стик оснастили скошенным кончиком, который позволяет прорисовать четкий контур. Помада держится весь день и не пересушивает губы.

Блеск Miss Pupa Gloss, Pupa Milano

Блеск отвечает всем представлениям о макияже 2000-х, когда в моде были объемные губы. Гелеобразная текстура создает нелипкую пленку, а сияющие частички дарят глянцевый эффект. В формуле также есть гиалуроновая кислота, экстракт манго и растительные масла для питания кожи.

Матовая помада, MIXIT

Помада с матовым финишем — база осеннего макияжа. Комфортная текстура не подчеркивает шелушения и создает ровное пудровое покрытие, которое не растекается.