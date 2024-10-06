Певица Наталья Подольская выложила фото в топе и мини-юбке

Певица Наталья Подольская продемонстрировала фигуру в топе и мини-юбке. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Наталья Подольская снялась на пляже в белом комплекте, который состоял из топа и мини-юбки на запах. Артистка добавила к образу солнцезащитные очки в тон и соломенную шляпу, которую повязала на шее. Знаменитость собрала волосы в низкий хвост и отказалась от макияжа.

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Накануне Наталья Подольская выложила снимки, где предстала в черном топе, асимметричной юбке золотого цвета и босоножках. Образ дополнила треугольная сумка Prada с золотыми блестками. Стоимость изделия на официальном сайте бренда составляет около 200 тысяч рублей.

Наталья Подольская замужем за Владимиром Пресняковым. Они познакомились в 2005 году на проекте «Большие гонки». Исполнительница рассказывала, что с первого взгляда влюбилась в певца и захотела создать с ним семью. У музыканта подобных желаний сразу не возникло, но он почувствовал, что нашел свою женщину. Пара на несколько месяцев расставалась, поскольку певец был официально женат на модельере Елене Ленской. В 2010 году Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу. Влюбленные воспитывают двоих сыновей: Артемия и Ивана.