«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла секрет красоты без макияжа. Ее комментарий публикует Peopletalk.

© Lenta.ru

28-летняя знаменитость рассказала о бьюти-правилах, которые помогают ей сохранять привлекательный внешний вид. Так, она отказалась от чрезмерного загара, чтобы сохранить кожу сияющей и избежать возможной пигментации. В то же время манекенщица посоветовала подбирать уходовые средства соответственно возрасту и использовать натуральную косметику.

«Увлажнение кожи — это, пожалуй, одно из основных правил моего ухода. Моя личная находка — маски корейского бренда CellBN. Особенно спасают, когда я много путешествую, поэтому всегда беру их с собой», — в свою очередь, добавила собеседница издания.

Кроме того, модель отметила, что обращается к народным лайфхакам. В том числе она применяет кубики льда для лица и розмариновую воду для роста волос и принимает контрастный душ.

В заключение девушка указала, что тщательно следит за своим здоровьем. Раз в несколько лет она делает гастроскопию и компьютерную томографию легких, раз в год — ультразвуковое исследование всех органов, а также сдает многочисленные анализы.

«Поддержание красоты — это комплекс из уходов и косметических услуг, но без налаженного здоровья организма все эти средства не будут работать на сто процентов, поэтому будьте всегда внимательны к своему телу», — призвала она.

В сентябре Анастасия Решетова также объяснила отказ от макияжа и ярких нарядов.