52-летнего Бена Аффлека сняли с окрашенной бородой на прогулке

Американский актер Бен Аффлек сменил имидж. Кадры публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 52-летнюю голливудскую знаменитость во время прогулки с 15-летней дочерью в Санта-Монике, Калифорния. Артист предстал на фото в голубой рубашке на пуговицах, заправленной в классические черные брюки.

Звезда «Бэтмена» также надел туфли со шнуровкой и дополнил образ серебристыми часами. Кроме того, он сделал короткую стрижку и окрасил седую бороду в черный цвет.

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В августе сообщалось, что Бен Аффлек неожиданно сменил имидж на фоне слухов о предстоящем разводе с певицей Дженнифер Лопес.